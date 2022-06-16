Грунтозацепы для окучивания Нева КО - 680х90х30
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
Грунтозацепы для мотоблока Нева КО 680х90х30 по сути являются дополнительными колесами, предназначенными для монтирования на мотоблок и использования по назначению. В данном случае, в качестве окучивающего оборудования. С помощью грунтозацепов для окучивания мб Нева можно улучшить качество выращиваемых культур, защитить их от засухи, излишней влаги, заморозков и вредителей, укрепить корневую систему, а также, с помощью рыхления увеличить растению доступ к воздуху. С колесами для окучивания лучше работает и сам мотоблок: его баланс восстанавливается, вследствие чего он перестает заваливаться на поворотах, не буксует на рыхлой почве и становится устойчивее. Грунтозацепы Нева купить можно и по другой причине: благодаря дополнительному диаметру колес, расстояние редуктора до земли увеличивается, что не менее важно для сохранения оборудования в рабочем состоянии.
Преимущества грунтозацепов Нева КО:
- Окучивают землю;
- Рыхлят;
- Укрывают корни растений;
- Защищают посевы;
- Улучшают проходимость мотоблока;
- Увеличивают сцепление с землей;
- Делают редуктор выше;
- Продлевают срок эксплуатации мотоблока.
Комплектация:
- Колесо левое;
- Колесо правое;
- Комплект крепежей;
- Упаковка.