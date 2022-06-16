Грунтозацепы для окучивания Нева КО - 680х90х30

Грунтозацепы для мотоблока Нева КО 680х90х30 по сути являются дополнительными колесами, предназначенными для монтирования на мотоблок и использования по назначению. В данном случае, в качестве окучивающего оборудования. С помощью грунтозацепов для окучивания мб Нева можно улучшить качество выращиваемых культур, защитить их от засухи, излишней влаги, заморозков и вредителей, укрепить корневую систему, а также, с помощью рыхления увеличить растению доступ к воздуху. С колесами для окучивания лучше работает и сам мотоблок: его баланс восстанавливается, вследствие чего он перестает заваливаться на поворотах, не буксует на рыхлой почве и становится устойчивее. Грунтозацепы Нева купить можно и по другой причине: благодаря дополнительному диаметру колес, расстояние редуктора до земли увеличивается, что не менее важно для сохранения оборудования в рабочем состоянии.

Преимущества грунтозацепов Нева КО:

Окучивают землю;

Рыхлят;

Укрывают корни растений;

Защищают посевы;

Улучшают проходимость мотоблока;

Увеличивают сцепление с землей;

Делают редуктор выше;

Продлевают срок эксплуатации мотоблока.

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