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Грунтозацепы для окучивания Нева КО - 680х90х30
5.0
1
4 950 ₽
Грунтозацепы
    Грунтозацепы для окучивания Нева КО - 680х90х30
    Арт. Ю00000031104
    5.0
    1
    Грунтозацепы для окучивания Нева КО - 680х90х30

      Грунтозацепы для окучивания Нева КО - 680х90х30

      4 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. Ю00000031104
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      4 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Грунтозацепы для мотоблока Нева КО 680х90х30 по сути являются дополнительными колесами, предназначенными для монтирования на мотоблок и использования по назначению. В данном случае, в качестве окучивающего оборудования. С помощью грунтозацепов для окучивания мб Нева можно улучшить качество выращиваемых культур, защитить их от засухи, излишней влаги, заморозков и вредителей, укрепить корневую систему, а также, с помощью рыхления увеличить растению доступ к воздуху. С колесами для окучивания лучше работает и сам мотоблок: его баланс восстанавливается, вследствие чего он перестает заваливаться на поворотах, не буксует на рыхлой почве и становится устойчивее. Грунтозацепы Нева купить можно и по другой причине: благодаря дополнительному диаметру колес, расстояние редуктора до земли увеличивается, что не менее важно для сохранения оборудования в рабочем состоянии.

        Преимущества грунтозацепов Нева КО:

        • Окучивают землю;
        • Рыхлят;
        • Укрывают корни растений;
        • Защищают посевы;
        • Улучшают проходимость мотоблока;
        • Увеличивают сцепление с землей;
        • Делают редуктор выше;
        • Продлевают срок эксплуатации мотоблока.

        Комплектация:

        • Колесо левое;
        • Колесо правое;
        • Комплект крепежей;
        • Упаковка.