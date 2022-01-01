Грунтозацепы универсальные металлические, Нева КУМ 540 (540*90,2обруча) 01.04.37.00.00

Преимущества

Узкие колеса не заденут гряды с полезными растениями

Увеличивают агротехнический просвет



КУМ (колесо универсальное металлическое) для мотоблоков и мотокультиваторов. Увеличивает массу мотоблоков и мотокультиваторов, позволяя эффективно обрабатывать тяжелые и влажные почвы. Широкая колея (с удлинителями). Незаменимы для работы в междурядье.