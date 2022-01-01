Грунтозацепы универсальные металлические, Нева КУМ 540 (540*90,2обруча) 01.04.37.00.00
Арт. О00000039678
Грунтозацепы универсальные металлические, Нева КУМ 540 (540*90,2обруча) 01.04.37.00.00
Арт. О00000039678
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Ширина, мм
|90
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Диаметр, мм
|540
- КУМ (колесо универсальное металлическое) для мотоблоков и мотокультиваторов. Увеличивает массу мотоблоков и мотокультиваторов, позволяя эффективно обрабатывать тяжелые и влажные почвы. Широкая колея (с удлинителями). Незаменимы для работы в междурядье.
Преимущества
- Узкие колеса не заденут гряды с полезными растениями
- Увеличивают агротехнический просвет