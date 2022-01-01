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Грунтозацепы универсальные металлические, Нева КУМ 540 (540*90,2обруча) 01.04.37.00.00
5 120 ₽
Грунтозацепы
    Грунтозацепы универсальные металлические, Нева КУМ 540 (540*90,2обруча) 01.04.37.00.00
    Арт. О00000039678
    Грунтозацепы универсальные металлические, Нева КУМ 540 (540*90,2обруча) 01.04.37.00.00

      Грунтозацепы универсальные металлические, Нева КУМ 540 (540*90,2обруча) 01.04.37.00.00

      5 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000039678

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Ширина, мм
      		90
      Диаметр, мм
      		540
      Все характеристики
      5 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • КУМ (колесо универсальное металлическое) для мотоблоков и мотокультиваторов. Увеличивает массу мотоблоков и мотокультиваторов, позволяя эффективно обрабатывать тяжелые и влажные почвы. Широкая колея (с удлинителями). Незаменимы для работы в междурядье. 

        Преимущества

        • Узкие колеса не заденут гряды с полезными растениями
        • Увеличивают агротехнический просвет