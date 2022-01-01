Грунтозацеп Нева 005.22.0100-02
Арт. О00000025826
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Используются для увеличения сцепления мототехники с почвой. В результате установки данных колес увеличивается тяговое усилие мотоблока и, как следствие, улучшается проходимость плуга сквозь толщу земли. При этом во время вспашки пользователь прикладывает меньше физических усилий.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность