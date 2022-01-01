Грунтозацеп Нева 005.22.0100-02

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Используются для увеличения сцепления мототехники с почвой. В результате установки данных колес увеличивается тяговое усилие мотоблока и, как следствие, улучшается проходимость плуга сквозь толщу земли. При этом во время вспашки пользователь прикладывает меньше физических усилий.