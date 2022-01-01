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Грунтозацеп Нева 005.22.0100-02
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Грунтозацепы
    Грунтозацеп Нева 005.22.0100-02
    Арт. О00000025826
    Грунтозацеп Нева 005.22.0100-02

      Грунтозацеп Нева 005.22.0100-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000025826

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Используются для увеличения сцепления мототехники с почвой. В результате установки данных колес увеличивается тяговое усилие мотоблока и, как следствие, улучшается проходимость плуга сквозь толщу земли. При этом во время вспашки пользователь прикладывает меньше физических усилий.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность