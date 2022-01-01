Грунтозацепы для окучивания с стандартной втулкой Нева КО - 540х90х30
Арт. О00000017403
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Колеса для окучивания КО-540х90 (в дальнейшем колеса) предназначены для установки на все модификации мотоблока «НЕВА» МБ-1, МБ-2, МБ23. Колеса применяются при проведении работ по обработке почвы двухрядным окучником для увеличения тягового усилия и агротехнического просвета (во избежание повреждения ботвы картофеля).