Грунтозацепы для окучивания с стандартной втулкой Нева КО - 540х90х30

Колеса для окучивания КО-540х90 (в дальнейшем колеса) предназначены для установки на все модификации мотоблока «НЕВА» МБ-1, МБ-2, МБ23. Колеса применяются при проведении работ по обработке почвы двухрядным окучником для увеличения тягового усилия и агротехнического просвета (во избежание повреждения ботвы картофеля).