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Грунтозацепы для окучивания с стандартной втулкой Нева КО - 540х90х30
2 710 ₽
Грунтозацепы
    Грунтозацепы для окучивания с стандартной втулкой Нева КО - 540х90х30
    Арт. О00000017403
    Грунтозацепы для окучивания с стандартной втулкой Нева КО - 540х90х30
    Грунтозацепы для окучивания с стандартной втулкой Нева КО - 540х90х30
      Грунтозацепы для окучивания с стандартной втулкой Нева КО - 540х90х30
      Грунтозацепы для окучивания с стандартной втулкой Нева КО - 540х90х30

      Грунтозацепы для окучивания с стандартной втулкой Нева КО - 540х90х30

      2 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000017403

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      2 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Колеса для окучивания КО-540х90 (в дальнейшем колеса) предназначены для установки на все модификации мотоблока «НЕВА» МБ-1, МБ-2, МБ23. Колеса применяются при проведении работ по обработке почвы двухрядным окучником для увеличения тягового усилия и агротехнического просвета (во избежание повреждения ботвы картофеля).