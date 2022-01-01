Грунтозацеп Forza S-24 МБ Форза, Кроссер, Вейма, Хопер

Преимущества

Прочный металл, удобная состыковка с агрегатом, качественные сварные швы, длительный ресурс



Конструкция грунтозацепов позволяет получить хорошее продольное и боковое сцепление колес с почвой и предотвращает налипание почвы на колеса при движении

Колеса для пахоты КП-430х200 используются для увеличения сцепления мототехники с почвой. В результате установки данных колес увеличивается тяговое усилие мотоблока и, как следствие, улучшается проходимость плуга сквозь толщу земли. При этом во время вспашки пользователь прикладывает меньше физических усилий.