Грунтозацеп Forza S-24 МБ Форза, Кроссер, Вейма, Хопер
Арт. О00000022272
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
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Ширина, мм
|200
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Диаметр, мм
|430
- Колеса для пахоты КП-430х200 используются для увеличения сцепления мототехники с почвой. В результате установки данных колес увеличивается тяговое усилие мотоблока и, как следствие, улучшается проходимость плуга сквозь толщу земли. При этом во время вспашки пользователь прикладывает меньше физических усилий.
Преимущества
- Прочный металл, удобная состыковка с агрегатом, качественные сварные швы, длительный ресурс
- Конструкция грунтозацепов позволяет получить хорошее продольное и боковое сцепление колес с почвой и предотвращает налипание почвы на колеса при движении
- Прочный металл, удобная состыковка с агрегатом, качественные сварные швы, длительный ресурс