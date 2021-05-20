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Грунтозацепы для пахоты Нева КП - 430*200*30 с длинной втулкой
5.0
1
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Грунтозацепы
    Грунтозацепы для пахоты Нева КП - 430*200*30 с длинной втулкой
    Арт. О00000016201
    5.0
    1
    Грунтозацепы для пахоты Нева КП - 430*200*30 с длинной втулкой

      Грунтозацепы для пахоты Нева КП - 430*200*30 с длинной втулкой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000016201
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Колеса для пахоты КП-430х200 предназначены для установки на мотоблоки и культиваторы “Нева”. Особенно полезными будут при использовании одновременно мотокультиватора и плуга. В отличие от пневматических колес, эти имеют специальной формы крылья, используемые при работе в качестве и рыхлительных приборов, и окучивающих. Также монтаж колес для пахоты повышает проходимость мотоблока по неустойчивой и неровной поверхности, работая в качестве буксира. При установке грунтозацепов, их втулки будут хорошей заменой удлинителям. К тому же, грунтозацепы не позволяют почве прилипать к колесам при езде, что улучшает качество работы на мотоблоке. Купить грунтозацепы для пахоты стоит любому владельцу больших участков земли, требующей постоянного ухода: фермеру, работнику сельскохозяйственной области, заядлому дачнику или садоводу.

        Преимущества:

        • Рыхлят грядки
        • Пашут землю
        • Увеличивают производительность мотоблока
        • Не дают земле прилипать к колесам
        • Работают в качестве буксира
        • Имеют втулки-удлинители

        Комплектация:

        • Колесо левое
        • Колесо правое
        • Руководство по эксплуатации