Грунтозацепы для пахоты Нева КП - 430*200*30 с длинной втулкой

Преимущества:

Рыхлят грядки

Пашут землю

Увеличивают производительность мотоблока

Не дают земле прилипать к колесам

Работают в качестве буксира

Имеют втулки-удлинители

Комплектация:

Колесо левое

Колесо правое

Руководство по эксплуатации

Колеса для пахоты КП-430х200 предназначены для установки на мотоблоки и культиваторы “Нева”. Особенно полезными будут при использовании одновременно мотокультиватора и плуга. В отличие от пневматических колес, эти имеют специальной формы крылья, используемые при работе в качестве и рыхлительных приборов, и окучивающих. Также монтаж колес для пахоты повышает проходимость мотоблока по неустойчивой и неровной поверхности, работая в качестве буксира. При установке грунтозацепов, их втулки будут хорошей заменой удлинителям. К тому же, грунтозацепы не позволяют почве прилипать к колесам при езде, что улучшает качество работы на мотоблоке. Купить грунтозацепы для пахоты стоит любому владельцу больших участков земли, требующей постоянного ухода: фермеру, работнику сельскохозяйственной области, заядлому дачнику или садоводу.