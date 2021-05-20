Грунтозацепы для пахоты Нева КП - 430*200*30 с длинной втулкой
Арт. О00000016201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Колеса для пахоты КП-430х200 предназначены для установки на мотоблоки и культиваторы “Нева”. Особенно полезными будут при использовании одновременно мотокультиватора и плуга. В отличие от пневматических колес, эти имеют специальной формы крылья, используемые при работе в качестве и рыхлительных приборов, и окучивающих. Также монтаж колес для пахоты повышает проходимость мотоблока по неустойчивой и неровной поверхности, работая в качестве буксира. При установке грунтозацепов, их втулки будут хорошей заменой удлинителям. К тому же, грунтозацепы не позволяют почве прилипать к колесам при езде, что улучшает качество работы на мотоблоке. Купить грунтозацепы для пахоты стоит любому владельцу больших участков земли, требующей постоянного ухода: фермеру, работнику сельскохозяйственной области, заядлому дачнику или садоводу.
Преимущества:
- Рыхлят грядки
- Пашут землю
- Увеличивают производительность мотоблока
- Не дают земле прилипать к колесам
- Работают в качестве буксира
- Имеют втулки-удлинители
Комплектация:
- Колесо левое
- Колесо правое
- Руководство по эксплуатации