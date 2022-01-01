Шлифовальные станки бытовые
Найдено 8 товаров
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- 9 110 ₽Мощность станка 330 ВтНапряжение сети для станка 220 В
- Персональная скидка
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- 11 100 ₽Мощность станка 375 ВтНапряжение сети для станка 220 В
- 20 990 ₽Мощность станка 800 ВтНапряжение сети для станка 230 В
- Персональная скидка
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- Нет в наличииМощность станка 750 ВтНапряжение сети для станка 220 В
- Нет в наличииМощность станка 400 ВтНапряжение сети для станка 220 В
- Нет в наличииМощность станка 450 ВтНапряжение сети для станка 230 В
- Нет в наличииМощность станка 650 ВтНапряжение сети для станка 230 В
- Нет в наличииМощность станка 750 ВтНапряжение сети для станка 220 В
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шлифовальные станки бытовые в городе Ярославль по цене от 9110 до 32700 рублей. В наличии более 8 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.