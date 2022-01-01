Распиловочный станок Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500

Преимущества

Безопасность. Защитный кожух настольной дисковой пилы Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500 обеспечивает безопасность оператора во время работы

Получение сложных углов. За счет наклоняемого пильного диска можно распиливать материал под углом до 45 градусов к горизонтальной плоскости

Защита от непреднамеренного пуска. Клавиша пуска оснащена специальной пластмассовой защелкой, которая исключает случайный запуск

Чистота рабочего процесса. Защитный кожух снабжен патрубком пылеотвода, к которому можно подключить пылесос

Двигатель мощностью 1800 Вт

Высота пропила до 79 мм, производительность пиления до 460 мм справа и 210 мм слева от пильного диска

Инструмент предназначен для продолжительных работ

Параллельный упор обеспечивает высокую точность пиления

Блокировка шпинделя - для безопасной замены пильного диска

Отсек для хранения пильных дисков и инструментов

Возможность выполнения пропилов с наклоном до 47 градусов

Саморегулирующийся параллельный упор для точных пропилов

Удобство при транспортировке благодаря компактному исполнению и многочисленным местам для захвата

Настольная дисковая пила Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500 - это инструмент профессионального класса. Он предназначен для продольной и поперечной распиловки заготовок из дерева и пластика. Предусмотрено ограничение пускового тока для плавного запуска пилы. Имеется патрубок пылеотвода с возможностью подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте и отчетливой видимости линии реза. Расклинивающий нож предотвращает зажатие диска в заготовке.