Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Распиловочный станок Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500
Найти аналог
Комбинированные станки
    Распиловочный станок Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500
    Арт. X1048041202151
    Распиловочный станок Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500
    Распиловочный станок Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500
      Распиловочный станок Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500
      Распиловочный станок Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500

      Распиловочный станок Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041202151

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		705х640х325
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настольная дисковая пила Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500 - это инструмент профессионального класса. Он предназначен для продольной и поперечной распиловки заготовок из дерева и пластика. Предусмотрено ограничение пускового тока для плавного запуска пилы. Имеется патрубок пылеотвода с возможностью подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте и отчетливой видимости линии реза. Расклинивающий нож предотвращает зажатие диска в заготовке.

        Преимущества

        • Безопасность. Защитный кожух настольной дисковой пилы Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500 обеспечивает безопасность оператора во время работы
        • Получение сложных углов. За счет наклоняемого пильного диска можно распиливать материал под углом до 45 градусов к горизонтальной плоскости
        • Защита от непреднамеренного пуска. Клавиша пуска оснащена специальной пластмассовой защелкой, которая исключает случайный запуск
        • Чистота рабочего процесса. Защитный кожух снабжен патрубком пылеотвода, к которому можно подключить пылесос
        • Двигатель мощностью 1800 Вт
        • Высота пропила до 79 мм, производительность пиления до 460 мм справа и 210 мм слева от пильного диска
        • Инструмент предназначен для продолжительных работ
        • Параллельный упор обеспечивает высокую точность пиления
        • Блокировка шпинделя - для безопасной замены пильного диска
        • Отсек для хранения пильных дисков и инструментов
        • Возможность выполнения пропилов с наклоном до 47 градусов
        • Саморегулирующийся параллельный упор для точных пропилов
        • Удобство при транспортировке благодаря компактному исполнению и многочисленным местам для захвата