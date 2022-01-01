Распиловочный станок Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500
Арт. X1048041202151
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Германия
|
Габариты, мм
|705х640х325
|
Частота, Гц
|50
- Настольная дисковая пила Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500 - это инструмент профессионального класса. Он предназначен для продольной и поперечной распиловки заготовок из дерева и пластика. Предусмотрено ограничение пускового тока для плавного запуска пилы. Имеется патрубок пылеотвода с возможностью подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте и отчетливой видимости линии реза. Расклинивающий нож предотвращает зажатие диска в заготовке.
Преимущества
- Безопасность. Защитный кожух настольной дисковой пилы Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500 обеспечивает безопасность оператора во время работы
- Получение сложных углов. За счет наклоняемого пильного диска можно распиливать материал под углом до 45 градусов к горизонтальной плоскости
- Защита от непреднамеренного пуска. Клавиша пуска оснащена специальной пластмассовой защелкой, которая исключает случайный запуск
- Чистота рабочего процесса. Защитный кожух снабжен патрубком пылеотвода, к которому можно подключить пылесос
- Двигатель мощностью 1800 Вт
- Высота пропила до 79 мм, производительность пиления до 460 мм справа и 210 мм слева от пильного диска
- Инструмент предназначен для продолжительных работ
- Параллельный упор обеспечивает высокую точность пиления
- Блокировка шпинделя - для безопасной замены пильного диска
- Отсек для хранения пильных дисков и инструментов
- Возможность выполнения пропилов с наклоном до 47 градусов
- Саморегулирующийся параллельный упор для точных пропилов
- Удобство при транспортировке благодаря компактному исполнению и многочисленным местам для захвата