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Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400
Найти аналог
Комбинированные станки
    Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400
    Арт. Х12716106
    Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400
    Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400
    Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400
    Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400
    Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400
    Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400
      Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400
      Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400
      Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400
      Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400
      Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400
      Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400

      Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12716106

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		768х635х343
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настольная дисковая пила Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400 предназначена для выполнения прямолинейных и поперечных распилов древесных заготовок. При использовании определенных дисков пила может распиливать алюминиевый профиль и пластмассу. Благодаря регулирующимся угловым упорам, имеется возможность резать заготовки под углом. Мощный двигатель оснащен современной электроникой для эффективной работы и полного контроля процесса работы. Продуманная система пылеудаления обеспечивает минимальный выброс опилок и отработанной пыли. Функция Pure-Locator обеспечивает быструю и точную предварительную разметку пропилов.

        Преимущества

        • Ограничение пускового тока для плавного начала работы
        • Функция торможения двигателя обеспечивает высокую эффективность при серийных работах
        • Константная электроника поддерживает постоянное количество оборотов двигателя, даже при сложных распилах и под напряжением
        • Удлинительные элементы стола предусматривают использование больших по размерам досок и заготовок
        • Расклинивающий нож демонтируется без использования дополнительных инструментов
        • Параллельный упор обеспечивает точные пропилы благодаря функции саморегулирования
        • Безопасное хранение всех принадлежностей прямо на корпусе
        • Два разъема для подключения пылесоса
        • Твердосплавный диск обеспечивает высокую производительность изделию
        • Точная разметка пропила с помощью функции Pre-Cut
        • Встроенные ручки служат для переноски стола
        • Блокировка шпинделя позволяет быстро и безопасно сменить оснастку