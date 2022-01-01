Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400

Преимущества

Ограничение пускового тока для плавного начала работы

Функция торможения двигателя обеспечивает высокую эффективность при серийных работах

Константная электроника поддерживает постоянное количество оборотов двигателя, даже при сложных распилах и под напряжением

Удлинительные элементы стола предусматривают использование больших по размерам досок и заготовок

Расклинивающий нож демонтируется без использования дополнительных инструментов

Параллельный упор обеспечивает точные пропилы благодаря функции саморегулирования

Безопасное хранение всех принадлежностей прямо на корпусе

Два разъема для подключения пылесоса

Твердосплавный диск обеспечивает высокую производительность изделию

Точная разметка пропила с помощью функции Pre-Cut

Встроенные ручки служат для переноски стола

Блокировка шпинделя позволяет быстро и безопасно сменить оснастку

Настольная дисковая пила Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400 предназначена для выполнения прямолинейных и поперечных распилов древесных заготовок. При использовании определенных дисков пила может распиливать алюминиевый профиль и пластмассу. Благодаря регулирующимся угловым упорам, имеется возможность резать заготовки под углом. Мощный двигатель оснащен современной электроникой для эффективной работы и полного контроля процесса работы. Продуманная система пылеудаления обеспечивает минимальный выброс опилок и отработанной пыли. Функция Pure-Locator обеспечивает быструю и точную предварительную разметку пропилов.