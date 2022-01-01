Распиловочный станок Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400
Арт. Х12716106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|768х635х343
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Частота, Гц
|50
- Настольная дисковая пила Bosch GTS 10 XC Professional 0601B30400 предназначена для выполнения прямолинейных и поперечных распилов древесных заготовок. При использовании определенных дисков пила может распиливать алюминиевый профиль и пластмассу. Благодаря регулирующимся угловым упорам, имеется возможность резать заготовки под углом. Мощный двигатель оснащен современной электроникой для эффективной работы и полного контроля процесса работы. Продуманная система пылеудаления обеспечивает минимальный выброс опилок и отработанной пыли. Функция Pure-Locator обеспечивает быструю и точную предварительную разметку пропилов.
Преимущества
- Ограничение пускового тока для плавного начала работы
- Функция торможения двигателя обеспечивает высокую эффективность при серийных работах
- Константная электроника поддерживает постоянное количество оборотов двигателя, даже при сложных распилах и под напряжением
- Удлинительные элементы стола предусматривают использование больших по размерам досок и заготовок
- Расклинивающий нож демонтируется без использования дополнительных инструментов
- Параллельный упор обеспечивает точные пропилы благодаря функции саморегулирования
- Безопасное хранение всех принадлежностей прямо на корпусе
- Два разъема для подключения пылесоса
- Твердосплавный диск обеспечивает высокую производительность изделию
- Точная разметка пропила с помощью функции Pre-Cut
- Встроенные ручки служат для переноски стола
- Блокировка шпинделя позволяет быстро и безопасно сменить оснастку