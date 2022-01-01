Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330

Преимущества

Удобный переносной станок с возможностью обработки заготовок шириной до 330 мм

Мощный двигатель с защитой от перегрузки

Две скорости автоматической подачи заготовки

Электронный индикатор для точной установки толщины обработки

Два ножа из быстрорежущей стали подходят для обработки как мягких, так и твердых пород древесины

Удлинители стола с роликами облегчают подачу заготовки и поддерживают её на входе и выходе

Ролики на верхней части станка упрощают возврат заготовки при необходимости повторного строгания

Очень жесткая конструкция с фиксатором положения режущей головки для получения наилучшего результата

Идеально гладкая поверхность стола уменьшает трение при подаче заготовки

Ручки на боковых стенках станка удобны для перемещения станка с места на место

Переносной рейсмусовый станок Зубр РС-330 предназначен для строгания заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Мощный коллекторный двигатель с защитой от перегрузки, удлинители рабочего стола и электронный дисплей для точной установки толщины строгания позволяют выполнить работу не только быстро, но и точно.