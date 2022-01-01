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Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
48 290 ₽
Фуговально-рейсмусовые станки
  • Персональная скидка
Рейсмусовый станок Зубр РС-330
Арт. О00000016141
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
  • Персональная скидка
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330

Рейсмусовый станок Зубр РС-330

Дарим скидки за
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48 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 940 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
Арт. О00000016141

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Потребляемая мощность, Вт
1800
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
48 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 940 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Переносной рейсмусовый станок Зубр РС-330 предназначен для строгания заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Мощный коллекторный двигатель с защитой от перегрузки, удлинители рабочего стола и электронный дисплей для точной установки толщины строгания позволяют выполнить работу не только быстро, но и точно.

    Преимущества

    • Удобный переносной станок с возможностью обработки заготовок шириной до 330 мм
    • Мощный двигатель с защитой от перегрузки
    • Две скорости автоматической подачи заготовки
    • Электронный индикатор для точной установки толщины обработки
    • Два ножа из быстрорежущей стали подходят для обработки как мягких, так и твердых пород древесины
    • Удлинители стола с роликами облегчают подачу заготовки и поддерживают её на входе и выходе
    • Ролики на верхней части станка упрощают возврат заготовки при необходимости повторного строгания
    • Очень жесткая конструкция с фиксатором положения режущей головки для получения наилучшего результата
    • Идеально гладкая поверхность стола уменьшает трение при подаче заготовки
    • Ручки на боковых стенках станка удобны для перемещения станка с места на место