Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-330

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Рейсмусовый станок Зубр РС-330
Арт. О00000016141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Потребляемая мощность, Вт
|1800
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Напряжение сети, В
|220
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- Переносной рейсмусовый станок Зубр РС-330 предназначен для строгания заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Мощный коллекторный двигатель с защитой от перегрузки, удлинители рабочего стола и электронный дисплей для точной установки толщины строгания позволяют выполнить работу не только быстро, но и точно.
Преимущества
- Удобный переносной станок с возможностью обработки заготовок шириной до 330 мм
- Мощный двигатель с защитой от перегрузки
- Две скорости автоматической подачи заготовки
- Электронный индикатор для точной установки толщины обработки
- Два ножа из быстрорежущей стали подходят для обработки как мягких, так и твердых пород древесины
- Удлинители стола с роликами облегчают подачу заготовки и поддерживают её на входе и выходе
- Ролики на верхней части станка упрощают возврат заготовки при необходимости повторного строгания
- Очень жесткая конструкция с фиксатором положения режущей головки для получения наилучшего результата
- Идеально гладкая поверхность стола уменьшает трение при подаче заготовки
- Ручки на боковых стенках станка удобны для перемещения станка с места на место