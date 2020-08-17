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Торцовочная пила Metabo KGS 254 M 602540000
3.9
14
43 799 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Metabo KGS 254 M 602540000
    Арт. 77777Х145865
    3.9
    14
    Торцовочная пила Metabo KGS 254 M 602540000

      Торцовочная пила Metabo KGS 254 M 602540000

      43 799 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. 77777Х145865
      3.9
      14

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1450
      Наклон пилы влево, град
      		47
      Все характеристики
      43 799 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцовочная пила Metabo KGS 254 M 602540000 имеет блокировку шпинделя  для быстрой и безопасной замены пильного диска. Угол наклона пильной головы составляет 47 градусов влево и 2 вправо, а угол поворота стола - 47 градусов влево и вправо. Для точного распила заготовок модель оснащена лазерной направляющей, встроенной подсветкой и миллиметровой линейкой. Система пылеудаления с пылесборным мешком обеспечивает хорошую видимость линии реза, сохранение рабочего места в чистоте и защиту оператора от мелкой пыли.

        Преимущества 

        • Тяговая функция
        • Прочная конструкция - корпус из алюминиевого литья
        • Блокировка пильной головки
        • Простая транспортировка
        • Лёгкий доступ к щеткам
        • Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
        • Лазерная направляющая - для точности реза
        • Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
        • Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
        • Встроенная подсветка - для освещения места реза
        • Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
        • Зажим для материала обеспечивает надежную фиксацию заготовки сверху или впереди
        • Блокировка шпинделя - для простой замены пильного диска