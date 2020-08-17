Торцовочная пила Metabo KGS 254 M 602540000
Арт. 77777Х145865
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1450
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Наклон пилы влево, град
|47
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- Торцовочная пила Metabo KGS 254 M 602540000 имеет блокировку шпинделя для быстрой и безопасной замены пильного диска. Угол наклона пильной головы составляет 47 градусов влево и 2 вправо, а угол поворота стола - 47 градусов влево и вправо. Для точного распила заготовок модель оснащена лазерной направляющей, встроенной подсветкой и миллиметровой линейкой. Система пылеудаления с пылесборным мешком обеспечивает хорошую видимость линии реза, сохранение рабочего места в чистоте и защиту оператора от мелкой пыли.
Преимущества
- Тяговая функция
- Прочная конструкция - корпус из алюминиевого литья
- Блокировка пильной головки
- Простая транспортировка
- Лёгкий доступ к щеткам
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Лазерная направляющая - для точности реза
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Встроенная подсветка - для освещения места реза
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала обеспечивает надежную фиксацию заготовки сверху или впереди
- Блокировка шпинделя - для простой замены пильного диска