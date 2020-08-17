Преимущества

Тяговая функция

Прочная конструкция - корпус из алюминиевого литья

Блокировка пильной головки

Простая транспортировка

Лёгкий доступ к щеткам

Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок

Лазерная направляющая - для точности реза

Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации

Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.

Встроенная подсветка - для освещения места реза

Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила

Зажим для материала обеспечивает надежную фиксацию заготовки сверху или впереди

Блокировка шпинделя - для простой замены пильного диска

Торцовочная пила Metabo KGS 254 M 602540000 имеет блокировку шпинделя для быстрой и безопасной замены пильного диска. Угол наклона пильной головы составляет 47 градусов влево и 2 вправо, а угол поворота стола - 47 градусов влево и вправо. Для точного распила заготовок модель оснащена лазерной направляющей, встроенной подсветкой и миллиметровой линейкой. Система пылеудаления с пылесборным мешком обеспечивает хорошую видимость линии реза, сохранение рабочего места в чистоте и защиту оператора от мелкой пыли.