Аккумуляторная торцовочная пила Metabo KS 18 LTX 619000850
Арт. Х12716111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Наклон пилы влево, град
|47
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Возможность подключения к пылесосу
|Нет
- Аккумуляторная торцовочная пила Metabo без аккумулятора и ЗУ KS 18 LTX 216 619000850 - это производительная модель с интуитивно понятной системой управления. Инструмент работает от аккумулятора, что делает возможным его использование на площадке с нестабильным электроснабжением. Линия реза визуально отображается на заготовке благодаря встроенному лазеру. Остановка пильного диска осуществляется всего за 3 секунды, что гарантирует аварийное отключение агрегата в аварийной ситуации. Защитный кожух диска и блокировка шпинделя обеспечивают безопасность оператора в процессе эксплуатации или обслуживания пилы.
Преимущества
- До 200 резов по мягкой древесине 60 x 60 мм без подзарядки
- Без труда переносится с места на место одной рукой
- Эффективная система пылеудаления
- Корпус из алюминиевого литья
- Быстрое позиционирование заготовок
- Визуальный контроль уровня заряда
- Легко читаемые шкалы
- Фиксация заготовки сверху или спереди
- Светодиодное рабочее освещение