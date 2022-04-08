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Аккумуляторная торцовочная пила Metabo KS 18 LTX 619000850
4.5
2
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Аккумуляторная торцовочная пила Metabo KS 18 LTX 619000850
    Арт. Х12716111
    4.5
    2
    Аккумуляторная торцовочная пила Metabo KS 18 LTX 619000850

      Аккумуляторная торцовочная пила Metabo KS 18 LTX 619000850

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12716111
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Наклон пилы влево, град
      		47
      Возможность подключения к пылесосу
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная торцовочная пила Metabo без аккумулятора и ЗУ KS 18 LTX 216 619000850 - это производительная модель с интуитивно понятной системой управления. Инструмент работает от аккумулятора, что делает возможным его использование на площадке с нестабильным электроснабжением. Линия реза визуально отображается на заготовке благодаря встроенному лазеру. Остановка пильного диска осуществляется всего за 3 секунды, что гарантирует аварийное отключение агрегата в аварийной ситуации. Защитный кожух диска и блокировка шпинделя обеспечивают безопасность оператора в процессе эксплуатации или обслуживания пилы.

        Преимущества 

        • До 200 резов по мягкой древесине 60 x 60 мм без подзарядки
        • Без труда переносится с места на место одной рукой
        • Эффективная система пылеудаления
        • Корпус из алюминиевого литья
        • Быстрое позиционирование заготовок
        • Визуальный контроль уровня заряда
        • Легко читаемые шкалы
        • Фиксация заготовки сверху или спереди
        • Светодиодное рабочее освещение