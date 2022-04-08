Аккумуляторная торцовочная пила Metabo KS 18 LTX 619000850

Преимущества

До 200 резов по мягкой древесине 60 x 60 мм без подзарядки

Без труда переносится с места на место одной рукой

Эффективная система пылеудаления

Корпус из алюминиевого литья

Быстрое позиционирование заготовок

Визуальный контроль уровня заряда

Легко читаемые шкалы

Фиксация заготовки сверху или спереди

Светодиодное рабочее освещение

Аккумуляторная торцовочная пила Metabo без аккумулятора и ЗУ KS 18 LTX 216 619000850 - это производительная модель с интуитивно понятной системой управления. Инструмент работает от аккумулятора, что делает возможным его использование на площадке с нестабильным электроснабжением. Линия реза визуально отображается на заготовке благодаря встроенному лазеру. Остановка пильного диска осуществляется всего за 3 секунды, что гарантирует аварийное отключение агрегата в аварийной ситуации. Защитный кожух диска и блокировка шпинделя обеспечивают безопасность оператора в процессе эксплуатации или обслуживания пилы.