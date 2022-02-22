Преимущества

Лазерный маркер для высокой точности распилки

Эффективная система удаления опилок в мешок-пылесборник

Головка пилы наклоняется в обе стороны на 47 градусов

Расширения стола для работы с длинными заготовками

Функциональный дизайн, подходит и для правшей и для левшей

Фиксатор для безопасной сохранной транспортировки

Струбцина для зажатия заготовки в любом положении: вертикальном и горизонтальном

Богатая комплектация

Торцовочная пила Metabo KS 254 PLUS 0102540100 - профессиональный инструмент для углового, наклонного и комбинированного распиливания древесины, ламината и пластиковых панелей. Пила используется в строительстве, плотницких мастерских, при проведении отделочных работ, адаптирована к интенсивной эксплуатации. Малый вес, компактность и удобные рукоятки обеспечивают удобную транспортировку инструмента на новое место работы. Лазерный указатель значительно увеличивает точность пиления.