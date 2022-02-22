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Торцовочная пила Metabo KS 254 PLUS 0102540100
5.0
2
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Metabo KS 254 PLUS 0102540100
    Арт. Х145756
    5.0
    2
    Торцовочная пила Metabo KS 254 PLUS 0102540100

      Торцовочная пила Metabo KS 254 PLUS 0102540100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х145756
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1800
      Наклон пилы влево, град
      		47
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Торцовочная пила Metabo KS 254 PLUS 0102540100 - профессиональный инструмент для углового, наклонного и комбинированного распиливания древесины, ламината и пластиковых панелей. Пила используется в строительстве, плотницких мастерских, при проведении отделочных работ, адаптирована к интенсивной эксплуатации. Малый вес, компактность и удобные рукоятки обеспечивают удобную транспортировку инструмента на новое место работы. Лазерный указатель значительно увеличивает точность пиления.

        Преимущества 

        • Лазерный маркер для высокой точности распилки
        • Эффективная система удаления опилок в мешок-пылесборник
        • Головка пилы наклоняется в обе стороны на 47 градусов
        • Расширения стола для работы с длинными заготовками
        • Функциональный дизайн, подходит и для правшей и для левшей
        • Фиксатор для безопасной сохранной транспортировки
        • Струбцина для зажатия заготовки в любом положении: вертикальном и горизонтальном
        • Богатая комплектация