Торцовочная пила Metabo KS 254 PLUS 0102540100
Арт. Х145756
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1800
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Наклон пилы влево, град
|47
- Торцовочная пила Metabo KS 254 PLUS 0102540100 - профессиональный инструмент для углового, наклонного и комбинированного распиливания древесины, ламината и пластиковых панелей. Пила используется в строительстве, плотницких мастерских, при проведении отделочных работ, адаптирована к интенсивной эксплуатации. Малый вес, компактность и удобные рукоятки обеспечивают удобную транспортировку инструмента на новое место работы. Лазерный указатель значительно увеличивает точность пиления.
Преимущества
- Лазерный маркер для высокой точности распилки
- Эффективная система удаления опилок в мешок-пылесборник
- Головка пилы наклоняется в обе стороны на 47 градусов
- Расширения стола для работы с длинными заготовками
- Функциональный дизайн, подходит и для правшей и для левшей
- Фиксатор для безопасной сохранной транспортировки
- Струбцина для зажатия заготовки в любом положении: вертикальном и горизонтальном
- Богатая комплектация