Пила торцовочная Metabo KGSV 72 Xact 611216000
Арт. Х12716128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1800
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Наклон пилы влево, град
|47
- Торцовочная пила Metabo KGSV 72 Xact 611216000 справляется с распилом напольных панелей шириной до 305 мм и плинтусами высотой до 72 мм. Предусмотрена регулировка оборотов, что расширяет сферу применения инструмента. Модель имеет двухилнейный лазер, который способствует точной распиловке. При желании можно подключать пылесос.
Преимущества
- Компактный тяговый механизм
- Регулировка оборотов расширяет сферу применения
- Возможность подключать пылесос - для сохранения чистоты рабочего места
- Двухлинейный лазер - для точной распиловки
- Подсветка рабочей зоны
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Пильный диск в комплекте