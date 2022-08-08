Пила торцовочная Metabo KGSV 72 Xact 611216000

Торцовочная пила Metabo KGSV 72 Xact 611216000 справляется с распилом напольных панелей шириной до 305 мм и плинтусами высотой до 72 мм. Предусмотрена регулировка оборотов, что расширяет сферу применения инструмента. Модель имеет двухилнейный лазер, который способствует точной распиловке. При желании можно подключать пылесос.



Преимущества