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Пила торцовочная Metabo KGSV 72 Xact 611216000
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Пила торцовочная Metabo KGSV 72 Xact 611216000
    Арт. Х12716128
    5.0
    1
    Пила торцовочная Metabo KGSV 72 Xact 611216000
    Пила торцовочная Metabo KGSV 72 Xact 611216000
      Пила торцовочная Metabo KGSV 72 Xact 611216000
      Пила торцовочная Metabo KGSV 72 Xact 611216000

      Пила торцовочная Metabo KGSV 72 Xact 611216000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12716128
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1800
      Наклон пилы влево, град
      		47
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Торцовочная пила Metabo KGSV 72 Xact 611216000 справляется с распилом напольных панелей шириной до 305 мм и плинтусами высотой до 72 мм. Предусмотрена регулировка оборотов, что расширяет сферу применения инструмента. Модель имеет двухилнейный лазер, который способствует точной распиловке. При желании можно подключать пылесос.

        Преимущества

        • Компактный тяговый механизм
        • Регулировка оборотов расширяет сферу применения
        • Возможность подключать пылесос - для сохранения чистоты рабочего места
        • Двухлинейный лазер - для точной распиловки
        • Подсветка рабочей зоны
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Пильный диск в комплекте