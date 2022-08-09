Пила торцовочная Metabo KGS 216 PLUS
Арт. Х145726
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1600
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Наклон пилы влево, град
|46
- Торцовочная пила Metabo KGS 216 Plus 0102160200 - мощный электроинструмент для резки заготовок из дерева и синтетических материалов. Двигатель номинальной мощностью 1600 Вт сообщает диску скорость вращения 4800 об/мин. Рабочий элемент - твердосплавный диск, диаметром 216х30 мм. Максимальная ширина заготовка 305 мм (при резе под углом 45ᵒ - 214 мм). Имеется возможность резать под углом и производить косой срез.
Преимущества
- Универсальный мощный двигатель
- Легкая замена рабочего диска - Metabo "Quick"
- Вытяжки для отсоса опилок
- Лазерный указатель
- Функция подачи и VC-электроника
- Регулируемый угол среза, косой рез
- Интегрированная регулировка глубина пропила для глухих резов