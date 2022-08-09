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Пила торцовочная Metabo KGS 216 PLUS
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Пила торцовочная Metabo KGS 216 PLUS
    Арт. Х145726
    5.0
    1
    Пила торцовочная Metabo KGS 216 PLUS
    Пила торцовочная Metabo KGS 216 PLUS
    Пила торцовочная Metabo KGS 216 PLUS
    Пила торцовочная Metabo KGS 216 PLUS
      Пила торцовочная Metabo KGS 216 PLUS
      Пила торцовочная Metabo KGS 216 PLUS
      Пила торцовочная Metabo KGS 216 PLUS
      Пила торцовочная Metabo KGS 216 PLUS

      Пила торцовочная Metabo KGS 216 PLUS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145726
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1600
      Наклон пилы влево, град
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Торцовочная пила Metabo KGS 216 Plus 0102160200 - мощный электроинструмент для резки заготовок из дерева и синтетических материалов. Двигатель номинальной мощностью 1600 Вт сообщает диску скорость вращения 4800 об/мин. Рабочий элемент - твердосплавный диск, диаметром 216х30 мм. Максимальная ширина заготовка 305 мм (при резе под углом 45ᵒ - 214 мм). Имеется возможность резать под углом и производить косой срез.

        Преимущества

        • Универсальный мощный двигатель
        • Легкая замена рабочего диска - Metabo "Quick"
        • Вытяжки для отсоса опилок
        • Лазерный указатель
        • Функция подачи и VC-электроника
        • Регулируемый угол среза, косой рез
        • Интегрированная регулировка глубина пропила для глухих резов