Пила торцовочная Metabo KGS 216 PLUS

Преимущества

Универсальный мощный двигатель

Легкая замена рабочего диска - Metabo "Quick"

Вытяжки для отсоса опилок

Лазерный указатель

Функция подачи и VC-электроника

Регулируемый угол среза, косой рез

Интегрированная регулировка глубина пропила для глухих резов

Торцовочная пила Metabo KGS 216 Plus 0102160200 - мощный электроинструмент для резки заготовок из дерева и синтетических материалов. Двигатель номинальной мощностью 1600 Вт сообщает диску скорость вращения 4800 об/мин. Рабочий элемент - твердосплавный диск, диаметром 216х30 мм. Максимальная ширина заготовка 305 мм (при резе под углом 45ᵒ - 214 мм). Имеется возможность резать под углом и производить косой срез.