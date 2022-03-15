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Фолдон Bas Нептун
5.0
2
1 560 ₽
Фолдоны
    Фолдон Bas Нептун
    Арт. X16915394
    5.0
    2
    Фолдон Bas Нептун

      Фолдон Bas Нептун

      1 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16915394
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		фолдон
      Вес, кг
      		5
      Все характеристики
      1 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фолдон «Neptun» предназначен для придания завершённого вида прямоугольной симметричной ванны «Neptun». Изделие выполнено из высококачественного акрилового листа.

        Преимущества

        • Фолдон «Neptun» имеет строгий дизайн и позволяет эргономично использовать внутреннее пространство под ванной, используя его для хранения различных бытовых средств и предметов
        • Материал – основа изделия – является экологически чистым, тем самым обеспечивается безопасность использования панели на протяжении всего срока эксплуатации