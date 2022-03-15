Фолдон Bas Нептун
Арт. X16915394
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип аксессуара
|фолдон
|
Вес, кг
|5
- Фолдон «Neptun» предназначен для придания завершённого вида прямоугольной симметричной ванны «Neptun». Изделие выполнено из высококачественного акрилового листа.
Преимущества
- Фолдон «Neptun» имеет строгий дизайн и позволяет эргономично использовать внутреннее пространство под ванной, используя его для хранения различных бытовых средств и предметов
- Материал – основа изделия – является экологически чистым, тем самым обеспечивается безопасность использования панели на протяжении всего срока эксплуатации