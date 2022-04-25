Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Экран Тритон Катрин Экстра
5.0
2
2 268 ₽
Фолдоны
    Экран Тритон Катрин Экстра
    Арт. X169154334
    5.0
    2
    Экран Тритон Катрин Экстра

      Экран Тритон Катрин Экстра

      2 268 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169154334
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		экран
      Вес, кг
      		2.3
      Все характеристики
      2 268 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Экран Тритон Катрин Экстра.

        Преимущества

        • Прочность, которая обеспечивается установленным каркасом из жесткого материала — это гарантирует прочность используемой конструкции, и ее долголетнюю службу.
        • Современные материалы, применяемые для изготовления экрана достаточно качественные, что предотвращает появление коррозии и окисления