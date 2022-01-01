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Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
Найти аналог
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
    Арт. X16912757857
    Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
    Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
    Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
    Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
    Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
    Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
    Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
    Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
    Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
    Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
    Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
      Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
      Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
      Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
      Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
      Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
      Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
      Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
      Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
      Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
      Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
      Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции

      Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X16912757857

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.2
      Макс. рабочее давление, МПа
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Rommer Profi Bm 350 – идеальное сочетание практичности и надежности. Адаптирован под частные и централизованные отопительные системы закрытого типа.

        Преимущества

        • травмобезопасный дизайн – отсутствуют острые углы и кромки;
        • презентабельный внешний вид – идеально гладкая поверхность достигается трехступенчатым шлифованием, а высококачественное лакокрасочное покрытие – за счет двухэтапного процесса покраски с применением метода катафореза;
        • высокая теплопроводность – благодаря использованию оригинальных технологических приемов характеристики теплопроводности тандема сталь-алюминий существенно превосходят аналогичные показатели монометаллических радиаторов.
        • Двухэтапная покраска RAL 9016.
        • Соответствует европейскому стандарту ЕN 442.
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005.
        • Гарантия 5 лет.