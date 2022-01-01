Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции
Арт. X16912757857
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.2
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Макс. рабочее давление, МПа
|2
- Rommer Profi Bm 350 – идеальное сочетание практичности и надежности. Адаптирован под частные и централизованные отопительные системы закрытого типа.
Преимущества
- травмобезопасный дизайн – отсутствуют острые углы и кромки;
- презентабельный внешний вид – идеально гладкая поверхность достигается трехступенчатым шлифованием, а высококачественное лакокрасочное покрытие – за счет двухэтапного процесса покраски с применением метода катафореза;
- высокая теплопроводность – благодаря использованию оригинальных технологических приемов характеристики теплопроводности тандема сталь-алюминий существенно превосходят аналогичные показатели монометаллических радиаторов.
- Двухэтапная покраска RAL 9016.
- Соответствует европейскому стандарту ЕN 442.
- Соответствует ГОСТ 31311-2005.
- Гарантия 5 лет.