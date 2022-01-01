Радиатор биметаллический Rommer Profi Bm 350, 4 секции

Преимущества

травмобезопасный дизайн – отсутствуют острые углы и кромки;

презентабельный внешний вид – идеально гладкая поверхность достигается трехступенчатым шлифованием, а высококачественное лакокрасочное покрытие – за счет двухэтапного процесса покраски с применением метода катафореза;

высокая теплопроводность – благодаря использованию оригинальных технологических приемов характеристики теплопроводности тандема сталь-алюминий существенно превосходят аналогичные показатели монометаллических радиаторов.

Двухэтапная покраска RAL 9016.

Соответствует европейскому стандарту ЕN 442.

Соответствует ГОСТ 31311-2005.

Гарантия 5 лет.

Rommer Profi Bm 350 – идеальное сочетание практичности и надежности. Адаптирован под частные и централизованные отопительные системы закрытого типа.