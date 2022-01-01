Алюминиевый радиатор Royal Thermo Revolution 500 2.0, 12 секций
Арт. О00000035056
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Общий объем, л
|4.44
|
Вес, кг
|15.6
С этим товаром смотрят
- Радиатор Royal Thermo Revolution 500 12 секций представляет собой высокоэффективный по теплоотдаче нагревательный прибор, который идеально подходит для установки в индивидуальных системах отопления. В конструкции изделия применена запатентованная технология PowerShift - это наличие дополнительных волнообразных ребер, способствующих равномерному нагреву воздуха в помещении и улучшению его циркуляции.
Преимущества
- Конструкция радиатора соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005
- Секция радиатора состоит из стального закладного элемента, залитого под высоким давлением алюминиевым сплавом
- Конструкция секций радиатора Royal Thermo Revolution 500 12 секций полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом, что гарантирует бесперебойную эксплуатацию прибора в системе отопления
- Округлая конструкция стальной заглушки с защитной антикоррозийной мембраной из термостойкого и химически устойчивого нано-полимера обеспечивает герметичность секции при давлении теплоносителя свыше 100 бар
- Радиаторы в сборе без заглушек окрашиваются в два этапа: сначала методом анафореза, а затем экологически чистыми порошковыми эмалями в электростатическом поле
- Увеличенная теплоотдача за счет беспрепятственной конвекции благодаря волнообразной форме ребер
- Повышенная теплоотдача секций за счет технологии PowerShift – дополнительных ребер на коллекторе
- Специальный сплав с легирующими добавками кремния и титана, обеспечивающими защиту от коррозии
- Надежность работы в системах с химически агрессивным теплоносителем, в том числе с антифризом
- Максимальная прочность благодаря круглому сечению коллектора
- Двухэтапная покраска в ослепительно белый цвет (RAL 9016)
- Рабочее давление 30 бар
- Максимальная температура теплоносителя 110°С