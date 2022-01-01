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Алюминиевый радиатор Royal Thermo Revolution 500 2.0, 12 секций
10 680 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Алюминиевый радиатор Royal Thermo Revolution 500 2.0, 12 секций
    Арт. О00000035056
    Алюминиевый радиатор Royal Thermo Revolution 500 2.0, 12 секций

      Алюминиевый радиатор Royal Thermo Revolution 500 2.0, 12 секций

      10 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000035056

      Характеристики

      Производитель
      		Royal Thermo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		4.44
      Вес, кг
      		15.6
      Все характеристики
      10 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиатор Royal Thermo Revolution 500 12 секций представляет собой высокоэффективный по теплоотдаче нагревательный прибор, который идеально подходит для установки в индивидуальных системах отопления. В конструкции изделия применена запатентованная технология PowerShift - это наличие дополнительных волнообразных ребер, способствующих равномерному нагреву воздуха в помещении и улучшению его циркуляции.

        Преимущества

        • Конструкция радиатора соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005
        • Секция радиатора состоит из стального закладного элемента, залитого под высоким давлением алюминиевым сплавом
        • Конструкция секций радиатора Royal Thermo Revolution 500 12 секций полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом, что гарантирует бесперебойную эксплуатацию прибора в системе отопления
        • Округлая конструкция стальной заглушки с защитной антикоррозийной мембраной из термостойкого и химически устойчивого нано-полимера обеспечивает герметичность секции при давлении теплоносителя свыше 100 бар
        • Радиаторы в сборе без заглушек окрашиваются в два этапа: сначала методом анафореза, а затем экологически чистыми порошковыми эмалями в электростатическом поле
        • Увеличенная теплоотдача за счет беспрепятственной конвекции благодаря волнообразной форме ребер
        • Повышенная теплоотдача секций за счет технологии PowerShift – дополнительных ребер на коллекторе
        • Специальный сплав с легирующими добавками кремния и титана, обеспечивающими защиту от коррозии
        • Надежность работы в системах с химически агрессивным теплоносителем, в том числе с антифризом
        • Максимальная прочность благодаря круглому сечению коллектора
        • Двухэтапная покраска в ослепительно белый цвет (RAL 9016)
        • Рабочее давление 30 бар
        • Максимальная температура теплоносителя 110°С