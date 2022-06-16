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Распределительный коллектор Warme WKS 80B (2 выхода, черный)
5.0
2
3 870 ₽
Группы безопасности и предохранительные узлы
  • Персональная скидка
Распределительный коллектор Warme WKS 80B (2 выхода, черный)
Арт. X16913822721
5.0
2
Распределительный коллектор Warme WKS 80B (2 выхода, черный)
  • Персональная скидка

Распределительный коллектор Warme WKS 80B (2 выхода, черный)

Дарим скидки за
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3 870 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X16913822721
5.0
2

Характеристики

Производитель
Warme
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Присоединительный размер, дюйм
1-1 1/4
Тип резьбы
наружняя
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 870 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Если в доме установлено множество отопительных или водонагревательных приборов, то купить Warme WKS 80 просто необходимо ради обеспечения их слаженной и длительной работы. Монтируемый на стену двухконтурный коллектор с гидроразделителем Warme из черной стали при совместном использовании с насосной группой гарантирует защиту основных и добавочных контуров, управляя давлением и рассредоточением теплоносительной жидкости в системе. Коллектор распределения WKS80 позволяет произвести установку контуров поэтажно, при этом настройка терморегуляции каждого отдельного устройства сохранится. Пригодится как в частных домах, так и на дачах, виллах и многоэтажных постройках.

    Преимущества коллектора Warme WKS 80:

    • Позволяет управлять каждым прибором отдельно;
    • Экономит теплоноситель;
    • Предохраняет от неисправности отопительных и котельных систем;
    • Устанавливается на стену и занимает мало места.

    Комплектация:

    • Коллектор;
    • Инструкция;
    • Упаковка.