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Распределительный коллектор Warme WKS 80B (2 выхода, черный)
Арт. X16913822721
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Присоединительный размер, дюйм
|1-1 1/4
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Тип резьбы
|наружняя
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Если в доме установлено множество отопительных или водонагревательных приборов, то купить Warme WKS 80 просто необходимо ради обеспечения их слаженной и длительной работы. Монтируемый на стену двухконтурный коллектор с гидроразделителем Warme из черной стали при совместном использовании с насосной группой гарантирует защиту основных и добавочных контуров, управляя давлением и рассредоточением теплоносительной жидкости в системе. Коллектор распределения WKS80 позволяет произвести установку контуров поэтажно, при этом настройка терморегуляции каждого отдельного устройства сохранится. Пригодится как в частных домах, так и на дачах, виллах и многоэтажных постройках.
Преимущества коллектора Warme WKS 80:
- Позволяет управлять каждым прибором отдельно;
- Экономит теплоноситель;
- Предохраняет от неисправности отопительных и котельных систем;
- Устанавливается на стену и занимает мало места.
Комплектация:
- Коллектор;
- Инструкция;
- Упаковка.