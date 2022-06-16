Распределительный коллектор Warme WKS 80B (2 выхода, черный)

Если в доме установлено множество отопительных или водонагревательных приборов, то купить Warme WKS 80 просто необходимо ради обеспечения их слаженной и длительной работы. Монтируемый на стену двухконтурный коллектор с гидроразделителем Warme из черной стали при совместном использовании с насосной группой гарантирует защиту основных и добавочных контуров, управляя давлением и рассредоточением теплоносительной жидкости в системе. Коллектор распределения WKS80 позволяет произвести установку контуров поэтажно, при этом настройка терморегуляции каждого отдельного устройства сохранится. Пригодится как в частных домах, так и на дачах, виллах и многоэтажных постройках.

Преимущества коллектора Warme WKS 80:

Позволяет управлять каждым прибором отдельно;

Экономит теплоноситель;

Предохраняет от неисправности отопительных и котельных систем;

Устанавливается на стену и занимает мало места.

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