Распределительный коллектор с накидными гайками WKS 85F (2 выхода, черный)
Арт. X16913822718
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Присоединительный размер, дюйм
|1 1/2-1 1/2
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Тип резьбы
|наружняя
- Настенный распределительный коллектор Warme WKS85.2F на 2 контура с разделением подающей и обратной линий. Эксплуатация коллектора требует обязательного применения насосных групп Warme Maske на контурах теплого пола/бойлера или радиаторного отопления. Применение насосных групп сокращает в 10 раз время монтажа системы обвязки котельной и обеспечивает хозяину дома или эксплутационной службе комфортное и простое управление отдельными поэтажными контурами отопления, теплых полов, бойлера и вентиляции. Предусмотрена защита насосов контуров потребителей и насоса котла от перепадов давления при отключении контуров. Для этого необходимо установить гидроразделитель (гидрострелку) Warme. Распределительный коллектор Warme рекомендуется к установке в малоэтажных загородных частных домах.
Преимущества
- Мощность, кВт - до 85
- Расстояние между осями подключения группы, мм - 125
- Материал - черная сталь
- Цвет - Черный
- Количество контуров - 2
- Диаметр, дюймов - 1,1/2х1,1/2
- Объем, м3/ч - 4
- Размеры, мм - 450/160/80