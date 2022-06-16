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Распределительный коллектор с накидными гайками WKS 85F (2 выхода, черный)
5.0
2
Найти аналог
Группы безопасности и предохранительные узлы
    Распределительный коллектор с накидными гайками WKS 85F (2 выхода, черный)
    Арт. X16913822718
    5.0
    2
    Распределительный коллектор с накидными гайками WKS 85F (2 выхода, черный)

      Распределительный коллектор с накидными гайками WKS 85F (2 выхода, черный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X16913822718
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Warme
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Присоединительный размер, дюйм
      		1 1/2-1 1/2
      Тип резьбы
      		наружняя
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настенный распределительный коллектор Warme WKS85.2F на 2 контура с разделением подающей и обратной линий. Эксплуатация коллектора требует обязательного применения насосных групп Warme Maske на контурах теплого пола/бойлера или радиаторного отопления. Применение насосных групп сокращает в 10 раз время монтажа системы обвязки котельной и обеспечивает хозяину дома или эксплутационной службе комфортное и простое управление отдельными поэтажными контурами отопления, теплых полов, бойлера и вентиляции. Предусмотрена защита насосов контуров потребителей и насоса котла от перепадов давления при отключении контуров. Для этого необходимо установить гидроразделитель (гидрострелку) Warme. Распределительный коллектор Warme рекомендуется к установке в малоэтажных загородных частных домах.

        Преимущества

        • Мощность, кВт - до 85
        • Расстояние между осями подключения группы, мм - 125
        • Материал - черная сталь
        • Цвет - Черный
        • Количество контуров - 2
        • Диаметр, дюймов - 1,1/2х1,1/2
        • Объем, м3/ч - 4
        • Размеры, мм - 450/160/80