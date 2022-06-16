Распределительный коллектор с накидными гайками WKS 85F (2 выхода, черный)

Преимущества

Мощность, кВт - до 85

Расстояние между осями подключения группы, мм - 125

Материал - черная сталь

Цвет - Черный

Количество контуров - 2

Диаметр, дюймов - 1,1/2х1,1/2

Объем, м3/ч - 4

Размеры, мм - 450/160/80

Настенный распределительный коллектор Warme WKS85.2F на 2 контура с разделением подающей и обратной линий. Эксплуатация коллектора требует обязательного применения насосных групп Warme Maske на контурах теплого пола/бойлера или радиаторного отопления. Применение насосных групп сокращает в 10 раз время монтажа системы обвязки котельной и обеспечивает хозяину дома или эксплутационной службе комфортное и простое управление отдельными поэтажными контурами отопления, теплых полов, бойлера и вентиляции. Предусмотрена защита насосов контуров потребителей и насоса котла от перепадов давления при отключении контуров. Для этого необходимо установить гидроразделитель (гидрострелку) Warme. Распределительный коллектор Warme рекомендуется к установке в малоэтажных загородных частных домах.