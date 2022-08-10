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Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 10 секций
4.7
3
7 600 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 10 секций
    Арт. X40013216
    4.7
    3
    Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 10 секций

      Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 10 секций

      7 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X40013216
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Radena
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		14
      Габариты, мм
      		581x800x85
      Все характеристики
      7 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • RADENA — это секционные радиаторы, разработанные в Италии, в соответствии с европейскими стандартами и с учетом особенностей российских систем отопления. Радиаторы сертифицированы и отвечают всем европейским и российским нормам. Радиаторы RADENA универсальны и предназначены для применения в системах отопления жилых, административных, общественных, промышленных зданий. Наружное покрытие выполнено согласно европейским требованиям по экологии и безопасно для потребителей, не выделяет вредных веществ при работе отопительного прибора. Для защиты от механических повреждений во время хранения и транспортировки радиаторы RADENA герметично упакованы в воздушно-пузырьковую пленку и внешнюю коробку из плотного картона, усиленного по торцам и углам. На внешней упаковке указывается модель, схема размещения и подробные технические характеристики радиатора. К каждому радиатору прилагается технический паспорт.

        Преимущества

        • Длительный срок эксплуатации
        • Надежность
        • Высокая теплоотдача