Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 10 секций

Преимущества

Длительный срок эксплуатации

Надежность

Высокая теплоотдача

RADENA — это секционные радиаторы, разработанные в Италии, в соответствии с европейскими стандартами и с учетом особенностей российских систем отопления. Радиаторы сертифицированы и отвечают всем европейским и российским нормам. Радиаторы RADENA универсальны и предназначены для применения в системах отопления жилых, административных, общественных, промышленных зданий. Наружное покрытие выполнено согласно европейским требованиям по экологии и безопасно для потребителей, не выделяет вредных веществ при работе отопительного прибора. Для защиты от механических повреждений во время хранения и транспортировки радиаторы RADENA герметично упакованы в воздушно-пузырьковую пленку и внешнюю коробку из плотного картона, усиленного по торцам и углам. На внешней упаковке указывается модель, схема размещения и подробные технические характеристики радиатора. К каждому радиатору прилагается технический паспорт.