Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 12 секций
Арт. X400132102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|13
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Габариты, мм
|431x960x85
- Отопительный радиатор алюминиевый Radena 350/85 12 секций полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации, что подтверждено необходимыми сертификатами соответствия и гарантией изготовителя. Универсальный радиатор алюминиевый Radena 350 12 секций характеризуется высокой теплопроводностью, значительным запасом прочности, привлекательным внешним оформлением. Его можно использовать в жилых помещениях, общественных зданиях, в многоэтажных домах и загородных коттеджах.
Преимущества
- Высокая теплоотдача
- Устойчивость к коррозии благодаря особой обработке сплава, снижающей процентное содержание цинка
- Надежность и долговечность изделия; предпродажная проверка осуществляется методом двойной опрессовки (до и после покраски)
- Экологичность и безопасность
- Универсальность – прибор одинаково хорош и в автономной, и в централизованной системе отопления