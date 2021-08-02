Преимущества

Высокая теплоотдача

Устойчивость к коррозии благодаря особой обработке сплава, снижающей процентное содержание цинка

Надежность и долговечность изделия; предпродажная проверка осуществляется методом двойной опрессовки (до и после покраски)

Экологичность и безопасность

Универсальность – прибор одинаково хорош и в автономной, и в централизованной системе отопления

Отопительный радиатор алюминиевый Radena 350/85 12 секций полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации, что подтверждено необходимыми сертификатами соответствия и гарантией изготовителя. Универсальный радиатор алюминиевый Radena 350 12 секций характеризуется высокой теплопроводностью, значительным запасом прочности, привлекательным внешним оформлением. Его можно использовать в жилых помещениях, общественных зданиях, в многоэтажных домах и загородных коттеджах.