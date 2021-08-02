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Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 12 секций
5.0
1
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 12 секций
    Арт. X400132102
    5.0
    1
    Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 12 секций

      Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 12 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X400132102
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Radena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		13
      Габариты, мм
      		431x960x85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отопительный радиатор алюминиевый Radena 350/85 12 секций полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации, что подтверждено необходимыми сертификатами соответствия и гарантией изготовителя. Универсальный радиатор алюминиевый Radena 350 12 секций характеризуется высокой теплопроводностью, значительным запасом прочности, привлекательным внешним оформлением. Его можно использовать в жилых помещениях, общественных зданиях, в многоэтажных домах и загородных коттеджах.

        Преимущества

        • Высокая теплоотдача
        • Устойчивость к коррозии благодаря особой обработке сплава, снижающей процентное содержание цинка
        • Надежность и долговечность изделия; предпродажная проверка осуществляется методом двойной опрессовки (до и после покраски)
        • Экологичность и безопасность
        • Универсальность – прибор одинаково хорош и в автономной, и в централизованной системе отопления