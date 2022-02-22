Преимущества

Отличные показатели теплоотдачи

Легкая, элегантная конструкция

Быстрая реакция на изменение температуры теплоносителя

Простой монтаж

Доступная цена

Радиатор алюминиевый Radena 500 85 4 секции представляет собой эффективный отопительный прибор, обеспечивающий быстрый, равномерный обогрев различных помещений. Отличается продуманным дизайном и доступной стоимостью. Несмотря на то, что радиатор алюминиевый Radena 500 4 секции разрабатывался в Италии, его конструкция максимально адаптирована к особенностям современных центральных отопительных систем. Данный прибор можно использовать с теплоносителем, имеющим температуру не выше +110 градусов.