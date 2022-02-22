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Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 4 секции
5.0
2
3 040 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 4 секции
    Арт. X400132117
    5.0
    2
    Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 4 секции

      Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 4 секции

      3 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X400132117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Radena
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		5.4
      Габариты, мм
      		581x320x85
      Все характеристики
      3 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиатор алюминиевый Radena 500 85 4 секции представляет собой эффективный отопительный прибор, обеспечивающий быстрый, равномерный обогрев различных помещений. Отличается продуманным дизайном и доступной стоимостью. Несмотря на то, что радиатор алюминиевый Radena 500 4 секции разрабатывался в Италии, его конструкция максимально адаптирована к особенностям современных центральных отопительных систем. Данный прибор можно использовать с теплоносителем, имеющим температуру не выше +110 градусов. 

        Преимущества

        • Отличные показатели теплоотдачи
        • Легкая, элегантная конструкция
        • Быстрая реакция на изменение температуры теплоносителя
        • Простой монтаж
        • Доступная цена