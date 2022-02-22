Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 4 секции
Арт. X400132117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|5.4
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Габариты, мм
|581x320x85
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- Радиатор алюминиевый Radena 500 85 4 секции представляет собой эффективный отопительный прибор, обеспечивающий быстрый, равномерный обогрев различных помещений. Отличается продуманным дизайном и доступной стоимостью. Несмотря на то, что радиатор алюминиевый Radena 500 4 секции разрабатывался в Италии, его конструкция максимально адаптирована к особенностям современных центральных отопительных систем. Данный прибор можно использовать с теплоносителем, имеющим температуру не выше +110 градусов.
Преимущества
- Отличные показатели теплоотдачи
- Легкая, элегантная конструкция
- Быстрая реакция на изменение температуры теплоносителя
- Простой монтаж
- Доступная цена