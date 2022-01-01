Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
Арт. О00000030580
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|2.5
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Вес, кг
|6.2
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- Радиаторы с максимально высокой теплоотдачей и быстрой способностью обогрева помещений разной площади. Идеальный вариант для экономных хозяев домов с индивидуальными закрытыми системами отопления и многоэтажных строений. Очень часто эти радиаторы устанавливают в помещения с панорамным остеклением.Презентабельный внешний вид достигается безупречно белым высококачественным лакокрасочным покрытием. Долговечность радиаторов Romer Plus 200 - высоким контролем над качеством на каждом этапе изготовления, использованием инновационного антикоррозийного покрытия с нанесением слоя фторциркония и оксидной пленки. Внешние поверхности прошли двухэтапный процесс покраски.
Преимущества
- Plus - увеличенная глубина секции
- Толщина стенки вертикального коллектора 1,8мм
- Обработан антикоррозийным покрытием
- Двухэтапная покраска RAL 9016
- Разработан специально для России
- Соответствует ГОСТ 31311-2005
- Гарантия 5 лет