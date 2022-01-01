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Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
4 590 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
    Арт. О00000030580
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций

      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 10 секций

      4 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030580

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		2.5
      Вес, кг
      		6.2
      Все характеристики
      4 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиаторы с максимально высокой теплоотдачей и быстрой способностью обогрева помещений разной площади. Идеальный вариант для экономных хозяев домов с индивидуальными закрытыми системами отопления и многоэтажных строений. Очень часто эти радиаторы устанавливают в помещения с панорамным остеклением.Презентабельный внешний вид достигается безупречно белым высококачественным лакокрасочным покрытием. Долговечность радиаторов Romer Plus 200 - высоким контролем над качеством на каждом этапе изготовления, использованием инновационного антикоррозийного покрытия с нанесением слоя фторциркония и оксидной пленки. Внешние поверхности прошли двухэтапный процесс покраски.

        Преимущества

        • Plus - увеличенная глубина секции
        • Толщина стенки вертикального коллектора 1,8мм
        • Обработан антикоррозийным покрытием
        • Двухэтапная покраска RAL 9016
        • Разработан специально для России
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005
        • Гарантия 5 лет