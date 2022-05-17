Заглушка раструба Контур ДК116 (110 мм)
Арт. X1697611
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|серый
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Присоединительный диаметр, мм
|110
- Заглушка — это разновидность фитинга, предназначенная для закрывания концевых отверстий в трубопроводах и изготовления емкостей. Материалом для изготовления заглушек может служить углеродистая и низколегированная сталь. Производятся преимущественно методом штамповки.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость