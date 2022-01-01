Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*32*20 9340 (уп.15шт.)

Преимущества

Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом

Многократная, до 10 раз сборка и разборка

Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу

Тройник Джилекс 20х32х20 позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата. Тройник предназначен для монтажа разветвлений и соединений различных частей трубопроводной конструкции