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Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*32*20 9340 (уп.15шт.)
114 ₽
Тройники трубные
    Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*32*20 9340 (уп.15шт.)
    Арт. X1691480312
    Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*32*20 9340 (уп.15шт.)
    Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*32*20 9340 (уп.15шт.)
      Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*32*20 9340 (уп.15шт.)
      Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*32*20 9340 (уп.15шт.)

      Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*32*20 9340 (уп.15шт.)

      114 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691480312

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		быстросъемный коннектор
      Все характеристики
      114 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник Джилекс 20х32х20 позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата. Тройник предназначен для монтажа разветвлений и соединений различных частей трубопроводной конструкции

        Преимущества

        • Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
        • Многократная, до 10 раз сборка и разборка
        • Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу