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Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*1/2*20 НР 9430 (уп. 20шт.)
79 ₽
Тройники трубные
    Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*1/2*20 НР 9430 (уп. 20шт.)
    Арт. X1691480314
    Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*1/2*20 НР 9430 (уп. 20шт.)
    Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*1/2*20 НР 9430 (уп. 20шт.)
    Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*1/2*20 НР 9430 (уп. 20шт.)
      Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*1/2*20 НР 9430 (уп. 20шт.)
      Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*1/2*20 НР 9430 (уп. 20шт.)
      Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*1/2*20 НР 9430 (уп. 20шт.)

      Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*1/2*20 НР 9430 (уп. 20шт.)

      79 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691480314

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      79 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник Джилекс 9430 предназначен для соединения металлопластиковых труб одинакового размера (диаметр 20 мм) между собой

        Преимущества

        • Удобно применять при необходимости изменения направления водопроводной системы и разделении линии на две под углом 90°
        • Приспособление обеспечивает полную герметичность системы
        • Соединяется с помощью наружной резьбы (G1/2") без использования сварочных аппаратов
        • Нет необходимости в предварительной подготовке труб
        • Работу может осуществлять любой пользователь без применения специального оборудования
        • Возможен многократный монтаж/демонтаж труб (до 10 раз)
        • Тройник выполнен из высокопрочных материалов, имеет длительный срок эксплуатации