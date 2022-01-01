Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325

Преимущества

Тройник позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата

Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом

Многократная, до 10 раз сборка и разборка

Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу

Тройник Джилекс 9325 предназначен для соединения труб между собой. Удобно применять при необходимости изменения направления водопроводной системы и разделении линии на две под углом 90. Приспособление обеспечивает полную герметичность системы. Соединяется с помощью внутренней резьбы размером 25х25 мм без использования сварочных аппаратов. Нет необходимости в предварительной подготовке труб. Работу может осуществлять любой пользователь без применения специального оборудования. Возможен многократный монтаж/демонтаж труб. Тройник выполнен из высокопрочных материалов, имеет длительный срок эксплуатации