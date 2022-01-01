Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325
Арт. X1691480306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|быстросъемный коннектор
- Тройник Джилекс 9325 предназначен для соединения труб между собой. Удобно применять при необходимости изменения направления водопроводной системы и разделении линии на две под углом 900. Приспособление обеспечивает полную герметичность системы. Соединяется с помощью внутренней резьбы размером 25х25 мм без использования сварочных аппаратов. Нет необходимости в предварительной подготовке труб. Работу может осуществлять любой пользователь без применения специального оборудования. Возможен многократный монтаж/демонтаж труб. Тройник выполнен из высокопрочных материалов, имеет длительный срок эксплуатации
Преимущества
- Тройник позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата
- Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
- Многократная, до 10 раз сборка и разборка
- Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу