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Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325
128 ₽
Тройники трубные
    Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325
    Арт. X1691480306
    Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325
    Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325
    Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325
    Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325
    Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325
    Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325
      Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325
      Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325
      Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325
      Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325
      Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325
      Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325

      Тройник (25х25 мм) Джилекс 9325

      128 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691480306

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		быстросъемный коннектор
      Все характеристики
      128 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник Джилекс 9325 предназначен для соединения труб между собой. Удобно применять при необходимости изменения направления водопроводной системы и разделении линии на две под углом 900. Приспособление обеспечивает полную герметичность системы. Соединяется с помощью внутренней резьбы размером 25х25 мм без использования сварочных аппаратов. Нет необходимости в предварительной подготовке труб. Работу может осуществлять любой пользователь без применения специального оборудования. Возможен многократный монтаж/демонтаж труб. Тройник выполнен из высокопрочных материалов, имеет длительный срок эксплуатации

        Преимущества

        • Тройник позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата
        • Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
        • Многократная, до 10 раз сборка и разборка
        • Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу