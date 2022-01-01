Тройник комбинированный Джилекс ПНД 32*3/4"*32 НР /9439/ (уп.10шт.)

Тройник Джилекс с наружной трубной резьбой 32x32х3/4 дюйма позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата. Тройник с наружной трубной резьбой 32x32х3/4 дюйма предназначен для монтажа разветвлений и соединений различных по диаметру частей трубопроводной конструкции

Преимущества