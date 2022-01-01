Тройник комбинированный Джилекс ПНД 32*3/4"*32 НР /9439/ (уп.10шт.)
Арт. X1691480308
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое
- Тройник Джилекс с наружной трубной резьбой 32x32х3/4 дюйма позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата. Тройник с наружной трубной резьбой 32x32х3/4 дюйма предназначен для монтажа разветвлений и соединений различных по диаметру частей трубопроводной конструкции
Преимущества
- Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
- Многократная, до 10 раз сборка и разборка
- Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу