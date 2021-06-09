Переходной угольник ДЖИЛЕКС ПНД 9275 (НР, 1" - 32 мм)
Арт. X1691480507
Характеристики
|
Производитель
|
Тип фитинга
|угол
|
Тип соединения
|резьбовое
|
Материал
|ПНД
|
Подходит для горячей воды
|Нет
- Предназначен для монтажа углов с переходом на резьбу и соединений различных по диаметру частей трубопроводной конструкции.
Преимущества
- Отвод позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата
- Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
- Многократная, до 10 раз сборка и разборка
- Эргономическая форма отвода облегчает работы по монтажу