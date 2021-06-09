Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Переходной угольник ДЖИЛЕКС ПНД 9275 (НР, 1" - 32 мм)
85 ₽
Уголки ПНД
    Переходной угольник ДЖИЛЕКС ПНД 9275 (НР, 1" - 32 мм)
    Арт. X1691480507
    Переходной угольник ДЖИЛЕКС ПНД 9275 (НР, 1" - 32 мм)

    Переходной угольник ДЖИЛЕКС ПНД 9275 (НР, 1" - 32 мм)

    85 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз послезавтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 637 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
    Арт. X1691480507

    Характеристики

    Производитель
    		Джилекс
    Тип фитинга
    		угол
    Тип соединения
    		резьбовое
    Материал
    		ПНД
    Подходит для горячей воды
    		Нет
    Все характеристики
    85 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз послезавтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 637 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Предназначен для монтажа углов с переходом на резьбу и соединений различных по диаметру частей трубопроводной конструкции.

      Преимущества

      • Отвод позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата
      • Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
      • Многократная, до 10 раз сборка и разборка
      • Эргономическая форма отвода облегчает работы по монтажу