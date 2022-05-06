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Угольник Джилекс ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм)
5.0
2
102 ₽
Уголки ПНД
    Угольник Джилекс ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм)
    Арт. X1691480508
    5.0
    2
    Угольник Джилекс ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм)
    Угольник Джилекс ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм)
    Угольник Джилекс ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм)
      Угольник Джилекс ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм)
      Угольник Джилекс ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм)
      Угольник Джилекс ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм)

      Угольник Джилекс ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм)

      102 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691480508
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      102 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвод Джилекс 9285 необходим для отвода воды из водопроводной системы. Приспособление обеспечивает полную герметичность системы. Соединяется с помощью внутренней резьбы (1") без использования сварочных аппаратов. Нет необходимости в предварительной подготовке труб. Работу может осуществлять любой пользователь без применения специального оборудования. Возможен многократный монтаж/демонтаж труб (до 10 раз). Отвод выполнен из высокопрочных материалов, имеет длительный срок эксплуатации.