Угольник Джилекс ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм)

Отвод Джилекс 9285 необходим для отвода воды из водопроводной системы. Приспособление обеспечивает полную герметичность системы. Соединяется с помощью внутренней резьбы (1") без использования сварочных аппаратов. Нет необходимости в предварительной подготовке труб. Работу может осуществлять любой пользователь без применения специального оборудования. Возможен многократный монтаж/демонтаж труб (до 10 раз). Отвод выполнен из высокопрочных материалов, имеет длительный срок эксплуатации.