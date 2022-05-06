Угольник Джилекс ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм)
Арт. X1691480508
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|угол
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Тип соединения
|резьбовое
- Отвод Джилекс 9285 необходим для отвода воды из водопроводной системы. Приспособление обеспечивает полную герметичность системы. Соединяется с помощью внутренней резьбы (1") без использования сварочных аппаратов. Нет необходимости в предварительной подготовке труб. Работу может осуществлять любой пользователь без применения специального оборудования. Возможен многократный монтаж/демонтаж труб (до 10 раз). Отвод выполнен из высокопрочных материалов, имеет длительный срок эксплуатации.