Соединительная муфта Джилекс ПНД РР 9250 (20x20 мм)
Арт. X1691480111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|винтовое
- Муфта Джилекс соединительная 20х20 предназначена для монтажа соединений различных по диаметру частей трубопроводной конструкции
Преимущества
- Муфта позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата
- Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
- Многократная, до 10 раз сборка и разборка
- Эргономическая форма муфты облегчает работы по монтажу