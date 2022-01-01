Этот раздел предлагает ассортимент заливных шлангов для стиральной и посудомоечной машины длиной от 0м до 5м. По сравнению со сливными, наливные имеют бóльшую стойкость к горячей воде (температурой до ста градусов). Все товары изготовлены из высококачественного пластика, и совместимы с большинством марок бытовой техники.

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