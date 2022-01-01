Заливные шланги для стиральных машин
Найдено: 7 товаров
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- 235 ₽Тип шланга: заливнойДиаметр соединения, дюйм: 3/4"Вес шланга, кг: 0.222
- 340 ₽Тип шланга: заливнойДиаметр соединения, дюйм: 3/4"Вес шланга, кг: 0.33
- 370 ₽Тип шланга: заливнойДиаметр соединения, дюйм: 3/4"Вес шланга, кг: 0.375
- 480 ₽Тип шланга: заливнойДиаметр соединения, дюйм: 3/4"Вес шланга, кг: 0.5
- 400 ₽Тип шланга: заливнойВес шланга, кг: 0.45
- 330 ₽Тип шланга: заливнойДиаметр соединения, дюйм: 3/4"
- 280 ₽Тип шланга: заливнойДиаметр соединения, дюйм: 3/4"Вес шланга, кг: 0.3
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить заливные шланги для стиральных машин в городе Ярославль по цене от 235 до 480 рублей. В наличии более 7 наименований. Заливные шланги для стиральных машин можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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