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Ручной насос для опрессовки Candan СМ-60
5.0
2
9 870 ₽
Опрессовщики
  • Персональная скидка
Ручной насос для опрессовки Candan СМ-60
Арт. Х1313316
5.0
2
Ручной насос для опрессовки Candan СМ-60
  • Персональная скидка

Ручной насос для опрессовки Candan СМ-60

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9 870 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1313316
5.0
2

Характеристики

Производитель
Candan
Страна производства
Китай
Родина бренда
Турция
Габариты, мм
190x530x305
Макс. температура жидкости, °С
120
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 870 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Насос для гидравлических испытаний CANDAN CM-60 используется для проверки трубопровода перед введением их в постоянное пользование. Ручной насос подключается к водопроводу с помощью входящего в комплект шланга со штуцером, а затем работает в качестве перекачивающей станции, которая подвергая трубопровод нагрузке давлением испытывает его герметичность. Таким образом выявляются скрытые дефекты труб и фитингов, и устанавливается степень готовности трубопровода к эксплуатации. Прибор можно использовать и для перекачивания различных жидких веществ для транспортировки. Насос обладает встроенным манометром, благодаря которому можно сравнить показатели предельной нагрузки трубопровода с текущим уровнем и нормированной силой напора. Применяться насос может для любого вида наземных трубных коммуникаций: водоснабдительных, отопительных, нефтяных, газовых и других. Регуляция давления, подающегося насосом, производится с помощью вентилей на верхней части корпуса. Предельное давление работы с насосом составляет шестьдесят атмосфер, поэтому купить CANDAN CM-60 будет прекрасным выбором для испытания трубопроводов из любых материалов в жилых, офисных и промышленных помещениях.

    Преимущества опрессовочного насоса CANDAN CM-60:

    • Портативный;
    • Практичный;
    • Укомплектованный;
    • Прочный;
    • Универсальный.

    Комплектация:

    • Насос;
    • Шланг;
    • Штуцер ½” дюйма;
    • Инструкция;
    • Упаковка.