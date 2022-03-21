Ручной насос для опрессовки Candan СМ-60

Насос для гидравлических испытаний CANDAN CM-60 используется для проверки трубопровода перед введением их в постоянное пользование. Ручной насос подключается к водопроводу с помощью входящего в комплект шланга со штуцером, а затем работает в качестве перекачивающей станции, которая подвергая трубопровод нагрузке давлением испытывает его герметичность. Таким образом выявляются скрытые дефекты труб и фитингов, и устанавливается степень готовности трубопровода к эксплуатации. Прибор можно использовать и для перекачивания различных жидких веществ для транспортировки. Насос обладает встроенным манометром, благодаря которому можно сравнить показатели предельной нагрузки трубопровода с текущим уровнем и нормированной силой напора. Применяться насос может для любого вида наземных трубных коммуникаций: водоснабдительных, отопительных, нефтяных, газовых и других. Регуляция давления, подающегося насосом, производится с помощью вентилей на верхней части корпуса. Предельное давление работы с насосом составляет шестьдесят атмосфер, поэтому купить CANDAN CM-60 будет прекрасным выбором для испытания трубопроводов из любых материалов в жилых, офисных и промышленных помещениях.

Преимущества опрессовочного насоса CANDAN CM-60:

Портативный;

Практичный;

Укомплектованный;

Прочный;

Универсальный.

Комплектация: