Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 3 м

Подводка для газовых систем Tuboflex пригодится для использования газа в качестве активной среды. Этот трехметровый газовый шланг способен выдерживать соприкосновение с горячими объектами, не требует установки диэлектрических включений, хорошо показывает себя при тяжелой и длительной работе. Он может использоваться как в профессиональных целях, например, при сварке, так и в бытовой среде для подключения газовой плиты к баллону или газопроводу. Купить гибкую подводку Tuboflex стоит ради ее гибкости, стойкости и надежности.

Преимущества