Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 3 м
Арт. Ю00000019943
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя, наружая
- Подводка для газовых систем Tuboflex пригодится для использования газа в качестве активной среды. Этот трехметровый газовый шланг способен выдерживать соприкосновение с горячими объектами, не требует установки диэлектрических включений, хорошо показывает себя при тяжелой и длительной работе. Он может использоваться как в профессиональных целях, например, при сварке, так и в бытовой среде для подключения газовой плиты к баллону или газопроводу. Купить гибкую подводку Tuboflex стоит ради ее гибкости, стойкости и надежности.
Преимущества
- Износостойкая
- Легко устанавливается
- Не горит
- Не проводит ток
- Устойчива к горячим температурам
- Готова к работе в условиях повышенных нагрузок