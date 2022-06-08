Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 3 м
5.0
2
540 ₽
Газовая подводка
    Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 3 м
    Арт. Ю00000019943
    5.0
    2
    Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 3 м

      Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 3 м

      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019943
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TuboFlex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подводка для газовых систем Tuboflex пригодится для использования газа в качестве активной среды. Этот трехметровый газовый шланг способен выдерживать соприкосновение с горячими объектами, не требует установки диэлектрических включений, хорошо показывает себя при тяжелой и длительной работе. Он может использоваться как в профессиональных целях, например, при сварке, так и в бытовой среде для подключения газовой плиты к баллону или газопроводу. Купить гибкую подводку Tuboflex стоит ради ее гибкости, стойкости и надежности.

        Преимущества

        • Износостойкая
        • Легко устанавливается
        • Не горит
        • Не проводит ток
        • Устойчива к горячим температурам
        • Готова к работе в условиях повышенных нагрузок