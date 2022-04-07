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Гибкая подводка (1/2", 500 мм, F/F)
5.0
1
140 ₽
Подводка для воды
    Гибкая подводка (1/2", 500 мм, F/F)
    Арт. X16912135
    5.0
    1
    Гибкая подводка (1/2", 500 мм, F/F)

      Гибкая подводка (1/2", 500 мм, F/F)

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912135
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Аквалайн
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкая подводка для воды гайка-гайка латунная. Применяется для подключения к трубопроводам системы водоснабжения сантехнической арматуры, приборов сантехнического назначения, отопительного оборудования и бытовых приборов. Подводка выполнена из качественных, экологически чистых материалов: устойчивой к высокой температуре и старению, нетоксичной резины, сантехнической латуни и нержавеющей стали. Накидная гайка, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из качественной сантехнической латуни. В водоснабжении подводка нужна для соединения основной линии с конечным сантехническим потребительским прибором: посудомоечных и стиральных машин, электроводонагревателей, кофеварок, насосов и сантехнических прибров, имеющих периодический проток воды. Использование гибкой проводки для применения в постоянном проточном режиме не допускается.

        Преимущества

        • Выполнена из качественных, экологически чистых материалов
        • Устойчива к высокой температуре и старению
        • Рабочее давление: 10 бар
        • Максимальное рабочее давление: 20 бар
        • Максимальная температура рабочей среды: 100°C