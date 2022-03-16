Гибкая подводка для смесителя 1440 (300 мм, 2 шт.)

Преимущества

Выполнена из качественных, экологически чистых материалов

Устойчива к высокой температуре и старению

Рабочее давление: 10 бар

Максимальное рабочее давление: 20 бар

Максимальная температура рабочей среды: 100°C



Комплект гибкой подводки для подключения смесителя. Состоит из пары латунных подводок. Подводка со штуцером для непосредственного присоединения к смесителям. Изготовлена из нетоксичного этиленпропиленового каучука. Подходит для холодного и горячего водоснабжения. Предназначена для подключения смесителей различного назначения к трубопроводам.