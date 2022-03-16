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Гибкая подводка для смесителя 1442 (500 мм, 2 шт.)
5.0
2
270 ₽
Подводка для воды
    Гибкая подводка для смесителя 1442 (500 мм, 2 шт.)
    Арт. X1694775
    5.0
    2
    Гибкая подводка для смесителя 1442 (500 мм, 2 шт.)

      Гибкая подводка для смесителя 1442 (500 мм, 2 шт.)

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1694775
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аквалайн
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкую подводку для смесителя купить можно при наличии в доме нескольких сантехнических узлов или если водный поток в трубопроводе является периодическим. Подводка представляет из себя шланг с двумя коннекторами, где штуцер подсоединяется к смесителю, а накидная гайка - к запорному механизму водного протока. Устройство выполнено из нержавеющего сплава, имеет герметичную прокладку для исключения возможности протечек. Примечание: подводка не предназначена для подключения к постоянному потоку воды вместо трубопроводной системы.

        Преимущества

        • Не подвержена коррозии
        • Гуттаперчевая
        • Практичная
        • Легкая в эксплуатации
        • Универсальная