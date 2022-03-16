Гибкая подводка для смесителя 1442 (500 мм, 2 шт.)
Арт. X1694775
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
- Гибкую подводку для смесителя купить можно при наличии в доме нескольких сантехнических узлов или если водный поток в трубопроводе является периодическим. Подводка представляет из себя шланг с двумя коннекторами, где штуцер подсоединяется к смесителю, а накидная гайка - к запорному механизму водного протока. Устройство выполнено из нержавеющего сплава, имеет герметичную прокладку для исключения возможности протечек. Примечание: подводка не предназначена для подключения к постоянному потоку воды вместо трубопроводной системы.
Преимущества
- Не подвержена коррозии
- Гуттаперчевая
- Практичная
- Легкая в эксплуатации
- Универсальная