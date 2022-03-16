Гибкая подводка для смесителя 1442 (500 мм, 2 шт.)

Гибкую подводку для смесителя купить можно при наличии в доме нескольких сантехнических узлов или если водный поток в трубопроводе является периодическим. Подводка представляет из себя шланг с двумя коннекторами, где штуцер подсоединяется к смесителю, а накидная гайка - к запорному механизму водного протока. Устройство выполнено из нержавеющего сплава, имеет герметичную прокладку для исключения возможности протечек. Примечание: подводка не предназначена для подключения к постоянному потоку воды вместо трубопроводной системы.

Преимущества