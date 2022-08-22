Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
5.0
3
3 260 ₽
Счетчики газа
  • Персональная скидка
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Арт. X1699298
5.0
3
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
  • Персональная скидка
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)
Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)

Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 260 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1699298
5.0
3

Характеристики

Производитель
Бетар
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Счетный механизм
электронный
Назначение
бытовой, коммунальный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 260 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
429 ₽
Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Дренажный насос Patriot F 900
4 390 ₽
5.0
Дренажный насос Patriot F 900
  • Персональная скидка
Ниппель Altstream 003060102 (1/2", 150 шт.)
50 ₽
4.7
Ниппель Altstream 003060102 (1/2", 150 шт.)
Кран шаровый газовый Valtec VALGAS 1/2" ВН-НАР, стальная рукоятка VT.272.N.04
610 ₽
611 ₽
Кран шаровый газовый Valtec VALGAS 1/2" ВН-НАР, стальная рукоятка VT.272.N.04
  • -1 ₽
Счетчик воды Бетар СГВ-15 (без монтажного комплекта)
890 ₽
950 ₽
5.0
Счетчик воды Бетар СГВ-15 (без монтажного комплекта)
  • -60 ₽
Счетчик воды Бетар СХВ-15 (без монтажного комплекта)
900 ₽
950 ₽
5.0
Счетчик воды Бетар СХВ-15 (без монтажного комплекта)
  • -50 ₽
Кран шаровый ГАЗОВЫЙ Баз 11Б27п Ду15 г/ш рычаг, А11
350 ₽
Кран шаровый ГАЗОВЫЙ Баз 11Б27п Ду15 г/ш рычаг, А11
Шаровый газовый кран Баз 11Б27п Ду 15 А11/1, г/ш, бабочка
330 ₽
5.0
Шаровый газовый кран Баз 11Б27п Ду 15 А11/1, г/ш, бабочка
Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 1.5 м
380 ₽
5.0
Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 1.5 м
Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 3 м
540 ₽
5.0
Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 3 м
Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 1 м
330 ₽
5.0
Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 1 м
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Счетчики газа малогабаритные СГБМ предназначены для измерения объема газа при учете потребления газа индивидуальными потребителями в жилищно-коммунальном и бытовом хозяйстве. Счетчики газа СГБМ отличаются малыми габаритами и возможностью установки как на вертикальном, так и на горизонтальном опуске газопровода. В эксплуатации счетчики не являются источником шума, электромагнитных помех, вибрации и загазованности.

    Преимущества

    • Наличие накидных гаек позволяет осуществлять установку без использования каких-либо дополнительных соединительных элементов
    • Наличие тройника в комплекте счетчика газа позволяет производить опрессовку газопровода без счетчика и позволяет иметь возможность пользоваться газом, пока счетчик будет на ремонте или поверке
    • В счетчике газа СГБМ в исполнении с температурной коррекцией измеренный объем газа приводится к стандартным условиям — к температуре Т=20°С. Это позволяет платить потребителю только за фактически потребленный газ в независимости от сезонной температуры газа
    • В электронном блоке предусмотрена функция «Календарь», которая позволяет определить производилось ли отключение питания в процессе эксплуатации. Вся информация заносится в архив электронного блока, которую возможно прочитать только с помощью специального оборудования