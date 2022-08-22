Малогабаритный счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (тройник с накидной гайкой)

Преимущества

Наличие накидных гаек позволяет осуществлять установку без использования каких-либо дополнительных соединительных элементов

Наличие тройника в комплекте счетчика газа позволяет производить опрессовку газопровода без счетчика и позволяет иметь возможность пользоваться газом, пока счетчик будет на ремонте или поверке

В счетчике газа СГБМ в исполнении с температурной коррекцией измеренный объем газа приводится к стандартным условиям — к температуре Т=20°С. Это позволяет платить потребителю только за фактически потребленный газ в независимости от сезонной температуры газа

В электронном блоке предусмотрена функция «Календарь», которая позволяет определить производилось ли отключение питания в процессе эксплуатации. Вся информация заносится в архив электронного блока, которую возможно прочитать только с помощью специального оборудования

Счетчики газа малогабаритные СГБМ предназначены для измерения объема газа при учете потребления газа индивидуальными потребителями в жилищно-коммунальном и бытовом хозяйстве. Счетчики газа СГБМ отличаются малыми габаритами и возможностью установки как на вертикальном, так и на горизонтальном опуске газопровода. В эксплуатации счетчики не являются источником шума, электромагнитных помех, вибрации и загазованности.