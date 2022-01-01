Присоединительный комплект для счетчика КМЧ-15-ОК

Преимущества

Набор присоединительных элементов используется для надежной установки квартирных водных счетчиков в системы горячего и холодного водоснабжения. Конец с внутренней резьбой и накидной гайкой служит для монтажа со стороны прибора, с внешней резьбой – со стороны труб. Предназначен для водомеров с диаметром проходного канала 15 мм.