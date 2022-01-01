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Присоединительный комплект для счетчика КМЧ-15-ОК
190 ₽
Комплектующие для водоснабжения и сантехники
    Присоединительный комплект для счетчика КМЧ-15-ОК
    Арт. О00000015262

      Присоединительный комплект для счетчика КМЧ-15-ОК

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015262
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор присоединительных элементов используется для надежной установки квартирных водных счетчиков в системы горячего и холодного водоснабжения. Конец с внутренней резьбой и накидной гайкой служит для монтажа со стороны прибора, с внешней резьбой – со стороны труб. Предназначен для водомеров с диаметром проходного канала 15 мм.

        Преимущества

        • Металлические элементы произведены из специальной латуни, уплотнители – из резины с улучшенными характеристиками 
        • Эти детали безопасны для систем подачи воды и полностью совместимы с соединительными отрезками водных счетчиков, поэтому они одинаково расширяются при нагревании, исключая протечки
        • С двух концов арматурные изделия обеспечены устойчивой резьбой, не склонной к холостой прокрутке, и могут устанавливаться на обратку