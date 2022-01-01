Тройник Политэк Ф40-40-45

Преимущества

Полипропиленовые фитинги легки в установке, не требуют специального оборудования, а также без труда соединяются с трубами наружной канализации для дальнейшего отвода вод

В отличие от ПВХ, полипропилен обладает лучшей звуко- и виброизоляцией, что положительно сказывается на комфорте жильцов, а также способен выдерживать больший температурный диапазон эксплуатации, что удовлетворяет современным требованиям и нормам, касаемых канализационных систем

Трубы канализационные и тройники предназначены для внутренней канализации. Внутренняя канализация зданий или частных домов является неотъемлемой частью системы отвода сточных вод за пределы жилых помещений.