Тройник Политэк Ф40-40-45
Арт. X169780569
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угол наклона, град
|45
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Цвет
|серый
- Трубы канализационные и тройники предназначены для внутренней канализации. Внутренняя канализация зданий или частных домов является неотъемлемой частью системы отвода сточных вод за пределы жилых помещений.
Преимущества
- Полипропиленовые фитинги легки в установке, не требуют специального оборудования, а также без труда соединяются с трубами наружной канализации для дальнейшего отвода вод
- В отличие от ПВХ, полипропилен обладает лучшей звуко- и виброизоляцией, что положительно сказывается на комфорте жильцов, а также способен выдерживать больший температурный диапазон эксплуатации, что удовлетворяет современным требованиям и нормам, касаемых канализационных систем