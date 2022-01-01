Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тройник Политэк Ф40-40-45
28 ₽
Тройники канализационные
    Тройник Политэк Ф40-40-45
    Арт. X169780569
    Тройник Политэк Ф40-40-45

      Тройник Политэк Ф40-40-45

      28 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169780569

      Характеристики

      Производитель
      		Политэк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угол наклона, град
      		45
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      28 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубы канализационные и тройники предназначены для внутренней канализации. Внутренняя канализация зданий или частных домов является неотъемлемой частью системы отвода сточных вод за пределы жилых помещений.

        Преимущества

        • Полипропиленовые фитинги легки в установке, не требуют специального оборудования, а также без труда соединяются с трубами наружной канализации для дальнейшего отвода вод
        • В отличие от ПВХ, полипропилен обладает лучшей звуко- и виброизоляцией, что положительно сказывается на комфорте жильцов, а также способен выдерживать больший температурный диапазон эксплуатации, что удовлетворяет современным требованиям и нормам, касаемых канализационных систем