Торцеватель алюминиевого слоя Fusitek 32-40 (для труб FT09102)
Арт. X428998
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|торцеватель
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Вид
|механический, ручной
- Торцеватель Fusitek серии FT091 используется для торцевания среднего слоя полипропиленовых труб Fusitek, армированных алюминием. Торцеватель предназначен для подготовки полипропиленовых труб, армированных алюминием, к раструбной сварке. Данный инструмент позволяет удалить часть алюминиевой прослойки на срезе труб на глубину 1–2 мм при подготовке их к сварке. Это исключает контакт алюминия с водой в месте сварного соединения трубопровода.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы