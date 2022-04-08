Торцеватель алюминиевого слоя Fusitek 32-40 (для труб FT09102)

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Торцеватель Fusitek серии FT091 используется для торцевания среднего слоя полипропиленовых труб Fusitek, армированных алюминием. Торцеватель предназначен для подготовки полипропиленовых труб, армированных алюминием, к раструбной сварке. Данный инструмент позволяет удалить часть алюминиевой прослойки на срезе труб на глубину 1–2 мм при подготовке их к сварке. Это исключает контакт алюминия с водой в месте сварного соединения трубопровода.