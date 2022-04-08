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Торцеватель алюминиевого слоя Fusitek 32-40 (для труб FT09102)
5.0
1
1 134 ₽
Зачистка для труб
    Торцеватель алюминиевого слоя Fusitek 32-40 (для труб FT09102)
    Арт. X428998
    5.0
    1
    Торцеватель алюминиевого слоя Fusitek 32-40 (для труб FT09102)

      Торцеватель алюминиевого слоя Fusitek 32-40 (для труб FT09102)

      1 134 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X428998
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		торцеватель
      Вид
      		механический, ручной
      Все характеристики
      1 134 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцеватель Fusitek серии FT091 используется для торцевания среднего слоя полипропиленовых труб Fusitek, армированных алюминием. Торцеватель предназначен для подготовки полипропиленовых труб, армированных алюминием, к раструбной сварке. Данный инструмент позволяет удалить часть алюминиевой прослойки на срезе труб на глубину 1–2 мм при подготовке их к сварке. Это исключает контакт алюминия с водой в месте сварного соединения трубопровода.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы