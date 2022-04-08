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Устройство зачистки Fusitek 20-25 (FT09101)
5.0
2
688 ₽
Зачистка для труб
    Устройство зачистки Fusitek 20-25 (FT09101)
    Арт. X428997
    5.0
    2
    Устройство зачистки Fusitek 20-25 (FT09101)

      Устройство зачистки Fusitek 20-25 (FT09101)

      688 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X428997
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		шейвер
      Вид
      		механический, ручной
      Все характеристики
      688 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зачистной инструмент Fusitek для ручной обработки полипропиленовых труб D20-25 мм без особых усилий справляется с торцовкой деталей трубопровода. С применением устройства зачистки FUSITEK 20-25 трубы будут иметь ровную, чистую фаску и правильно обработанные торцы, что в дальнейшем позволит укрепить соединение труб между собой, и продлить срок службы системы, образованной из этих труб. Устройство зачистки ручного типа Fusitek отличается от автоматических тем, что пользователь самостоятельно может контролировать степень торцовки и глубину среза на поверхности трубы. Купить дешевый торцеватель Fusitek можно как профессиональному работнику, так и новичку, ведь работать с этим устройством куда проще, нежели с автоматизированным дорогостоящим оборудованием.

        Преимущества

        • Доступная цена
        • Качественная обработка
        • Долговечность службы
        • Маневренность
        • Прочность