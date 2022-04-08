Устройство зачистки Fusitek 20-25 (FT09101)

Зачистной инструмент Fusitek для ручной обработки полипропиленовых труб D20-25 мм без особых усилий справляется с торцовкой деталей трубопровода. С применением устройства зачистки FUSITEK 20-25 трубы будут иметь ровную, чистую фаску и правильно обработанные торцы, что в дальнейшем позволит укрепить соединение труб между собой, и продлить срок службы системы, образованной из этих труб. Устройство зачистки ручного типа Fusitek отличается от автоматических тем, что пользователь самостоятельно может контролировать степень торцовки и глубину среза на поверхности трубы. Купить дешевый торцеватель Fusitek можно как профессиональному работнику, так и новичку, ведь работать с этим устройством куда проще, нежели с автоматизированным дорогостоящим оборудованием.

Преимущества