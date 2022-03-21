Коллектор Comisa с шаровыми кранами, 3/4"-1/2", 2 выхода

Преимущества

Корпус выполнен из латуни

Количество выходов - 2 шт.

Размер входа - 3/4 дюйма

Межосевое расстояние отводов - 36 мм

Максимальная рабочая температура - 120 °C

Максимальное рабочее давление - 10 бар

Коллектор Comisa с шаровыми кранами предназначен для распределения потоков холодного и горячего водоснабжения, радиаторного и напольного отопления. Позволяет регулировать интенсивность потока рабочей среды. Коллектор оснащен отсекающими шаровыми кранами на каждом из выходов диаметром 1/2" (Ø 16). Шаровые краны позволяют отключить часть сети для ремонта или обслуживания не нарушая работу других контуров.