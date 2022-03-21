Коллектор Comisa с шаровыми кранами, 3/4"-1/2", 4 выхода
Арт. X169138219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|0.58
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Рабочее давление, бар
|10
- Коллектор Comisa с шаровыми кранами предназначен для распределения потоков холодного и горячего водоснабжения, радиаторного и напольного отопления. Позволяет регулировать интенсивность потока рабочей среды. Коллектор оснащен отсекающими шаровыми кранами на каждом из выходов диаметром 1/2" (Ø 16). Шаровые краны позволяют отключить часть сети для ремонта или обслуживания не нарушая работу других контуров.
Преимущества
- Корпус выполнен из латуни
- Количество выходов - 4 шт.
- Размер входа - 3/4 дюйма
- Межосевое расстояние отводов - 36 мм
- Максимальная рабочая температура - 120 °C
- Максимальное рабочее давление - 10 бар