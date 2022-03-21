Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Коллектор Comisa с шаровыми кранами, 3/4"-1/2", 4 выхода
5.0
2
Найти аналог
Коллекторы и коллекторные группы
    Коллектор Comisa с шаровыми кранами, 3/4"-1/2", 4 выхода
    Арт. X169138219
    5.0
    2
    Коллектор Comisa с шаровыми кранами, 3/4"-1/2", 4 выхода

      Коллектор Comisa с шаровыми кранами, 3/4"-1/2", 4 выхода

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169138219
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Comisa
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		0.58
      Рабочее давление, бар
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Коллектор Comisa с шаровыми кранами предназначен для распределения потоков холодного и горячего водоснабжения, радиаторного и напольного отопления. Позволяет регулировать интенсивность потока рабочей среды. Коллектор оснащен отсекающими шаровыми кранами на каждом из выходов диаметром 1/2" (Ø 16). Шаровые краны позволяют отключить часть сети для ремонта или обслуживания не нарушая работу других контуров.

        Преимущества

        • Корпус выполнен из латуни
        • Количество выходов - 4 шт.
        • Размер входа - 3/4 дюйма
        • Межосевое расстояние отводов - 36 мм
        • Максимальная рабочая температура - 120 °C
        • Максимальное рабочее давление - 10 бар