Коллектор Comisa с вентилями, 3/4"-1/2", 2 выхода
Арт. X16913872
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|0.33
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Рабочее давление, бар
|10
- Коллектор Comisa с вентилями предназначен для распределения потоков холодного и горячего водоснабжения, радиаторного и напольного отопления. Сантехнический коллектор Comisa применяется для монтажа отопительных и водопроводных систем. Коллектор оснащен отсекающими вентильными кранами на каждом из выходов диаметром 3/4" (Ø 20). Вентильные краны позволяют плавно регулировать поток воды или перекрыть его для ремонта или обслуживания, не нарушая работу других контуров.
Преимущества
- Корпус выполнен из никелированной латуни
- Количество выходов - 2 шт.
- Размер входа - 3/4 дюйма
- Межосевое расстояние отводов - 36 мм
- Максимальная рабочая температура - 110 °C
- Максимальное рабочее давление - 10 бар