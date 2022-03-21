Коллектор Comisa с вентилями, 3/4"-1/2", 2 выхода

Преимущества

Корпус выполнен из никелированной латуни

Количество выходов - 2 шт.

Размер входа - 3/4 дюйма

Межосевое расстояние отводов - 36 мм

Максимальная рабочая температура - 110 °C

Максимальное рабочее давление - 10 бар

Коллектор Comisa с вентилями предназначен для распределения потоков холодного и горячего водоснабжения, радиаторного и напольного отопления. Сантехнический коллектор Comisa применяется для монтажа отопительных и водопроводных систем. Коллектор оснащен отсекающими вентильными кранами на каждом из выходов диаметром 3/4" (Ø 20). Вентильные краны позволяют плавно регулировать поток воды или перекрыть его для ремонта или обслуживания, не нарушая работу других контуров.