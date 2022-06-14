Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000004, 4 выхода

Преимущества

Правильная конструкция с резьбовыми соединениями

Качественный европейский производитель

Высокая пропускная способность

Давление до 10 бар

Рабочая температура до 70°С

Возможность установки сервопривода

Автоматический воздухоудалитель

Прямые кронштейны

В моделях с шаровыми кранами выход шарового крана всегда 1"

Подходят к любым комплектам быстрого монтажа (L=200 и 211 мм)

Материал корпуса - латунь CW617N

Межосевое расстояние: 50 мм

Коллекторный распределительный блок типа SMB STOUT – предназначен для улучшения производительности систем отопления зданий, за счет равномерного распределения теплоносителя по контурам. Коллектор может использоваться как в домах индивидуальной застройки, так и в системах отопления многоквартирных жилых зданий, где требуется распределение потока теплоносителя между помещениями на этаже многоквартирного многоэтажного жилого или административного здания. Применяется для независимого друг от друга присоединения контуров системы отопления и распределения по ним теплоносителя; гидравлической балансировки системы в пределах квартиры, обслуживаемой одним коллекторным блоком; регулирования температуры воздуха в отапливаемых помещениях; удаления воздуха из системы отопления и ее дренажа; отключения отдельных контуров и системы отопления в целом. Благодаря многофункциональности коллекторного блока в отапливаемых помещениях создаются не только комфортные условия для пребывания людей, но и значительно увеличиваются сроки службы оборудования и систем теплоснабжения. Использование коллектора позволяет контролировать все параметры системы, обеспечивая идеальный баланс. Это помогает избежать лишних затрат и обеспечивает повышенный уровень теплового комфорта.