Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000004, 4 выхода
Арт. X169164175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.12
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Габариты, мм
|376х340
- Коллекторный распределительный блок типа SMB STOUT – предназначен для улучшения производительности систем отопления зданий, за счет равномерного распределения теплоносителя по контурам. Коллектор может использоваться как в домах индивидуальной застройки, так и в системах отопления многоквартирных жилых зданий, где требуется распределение потока теплоносителя между помещениями на этаже многоквартирного многоэтажного жилого или административного здания. Применяется для независимого друг от друга присоединения контуров системы отопления и распределения по ним теплоносителя; гидравлической балансировки системы в пределах квартиры, обслуживаемой одним коллекторным блоком; регулирования температуры воздуха в отапливаемых помещениях; удаления воздуха из системы отопления и ее дренажа; отключения отдельных контуров и системы отопления в целом. Благодаря многофункциональности коллекторного блока в отапливаемых помещениях создаются не только комфортные условия для пребывания людей, но и значительно увеличиваются сроки службы оборудования и систем теплоснабжения. Использование коллектора позволяет контролировать все параметры системы, обеспечивая идеальный баланс. Это помогает избежать лишних затрат и обеспечивает повышенный уровень теплового комфорта.
Преимущества
- Правильная конструкция с резьбовыми соединениями
- Качественный европейский производитель
- Высокая пропускная способность
- Давление до 10 бар
- Рабочая температура до 70°С
- Возможность установки сервопривода
- Автоматический воздухоудалитель
- Прямые кронштейны
- В моделях с шаровыми кранами выход шарового крана всегда 1"
- Подходят к любым комплектам быстрого монтажа (L=200 и 211 мм)
- Материал корпуса - латунь CW617N
- Межосевое расстояние: 50 мм