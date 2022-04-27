Комплект для обогрева труб Iqwatt CW 4 м резистивный

Комплект для обогрева труб IQWATT IQ PIPE CW-4м резистивный 039503 без труда защитит трубопровод от промерзания как в домашних условиях, так и на производстве. Силовой четырехметровый двухжильный провод, сделанный из резистивного греющего материала, также имеет вмонтированный термостат, с помощью которого можно управлять режимом работы и степенью нагрева кабеля. IQWATT IQ IQ PIPE CW-4м состоит из датчика, кабеля, теплоизоляционного вещества и алюминиевой покрывной ленты. Провод подключается к обычной заземленной сети электропитания, что облегчает его установку. Для обогрева необходимо просто обмотать трубу, навешивая провод петлями с желаемым шагом равномерно по всей длине.

Преимущества комплекта для обогрева труб IQWATT IQ PIPE CW-4м 039503:

Плотный;

Износостойкий;

Сохраняет тепло надолго;

Регулируется термостатом.

Комплектация: