Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комплект для обогрева труб Iqwatt CW 4 м резистивный
5.0
2
2 250 ₽
Саморегулируемые греющие кабели
    Комплект для обогрева труб Iqwatt CW 4 м резистивный
    Арт. X169164179
    5.0
    2
    Комплект для обогрева труб Iqwatt CW 4 м резистивный

      Комплект для обогрева труб Iqwatt CW 4 м резистивный

      2 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169164179
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Iqwatt
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Канада
      Вес, кг
      		0.8
      Применение
      		для обогрева труб
      Все характеристики
      2 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комплект для обогрева труб IQWATT IQ PIPE CW-4м резистивный 039503 без труда защитит трубопровод от промерзания как в домашних условиях, так и на производстве. Силовой четырехметровый двухжильный провод, сделанный из резистивного греющего материала, также имеет вмонтированный термостат, с помощью которого можно управлять режимом работы и степенью нагрева кабеля. IQWATT IQ IQ PIPE CW-4м состоит из датчика, кабеля, теплоизоляционного вещества и алюминиевой покрывной ленты. Провод подключается к обычной заземленной сети электропитания, что облегчает его установку. Для обогрева необходимо просто обмотать трубу, навешивая провод петлями с желаемым шагом равномерно по всей длине.

        Преимущества комплекта для обогрева труб IQWATT IQ PIPE CW-4м 039503:

        • Плотный;
        • Износостойкий;
        • Сохраняет тепло надолго;
        • Регулируется термостатом.

        Комплектация:

        • Кабель;
        • Руководство по установке;
        • Упаковка.