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Комплект для обогрева труб - 2 m ClimatIQ Pipe
2 365 ₽
Саморегулируемые греющие кабели
    Комплект для обогрева труб - 2 m ClimatIQ Pipe
    Арт. О00000015598
    Комплект для обогрева труб - 2 m ClimatIQ Pipe

      Комплект для обогрева труб - 2 m ClimatIQ Pipe

      2 365 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015598

      Характеристики

      Производитель
      		Iqwatt
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Канада
      Вес, кг
      		1
      Применение
      		для обогрева труб
      Все характеристики
      2 365 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Система IQ PIPE 2м производится на основе интеллектуального нагревательного кабеля IQ PIPE 10 W, который обладает свойством изменять мощность обогрева в зависимости от температуры окружающей среды, поддерживая постоянную положительную температуру +5С трубопровода. Благодаря технологии саморегулирования, система IQ PIPE обеспечивает надёжную защиту труб от замерзания при существенной экономии электричества.

        Преимущества

        • Внешняя оболочка сделана из полимера под названием фторопласт, что дает возможность устанавливать греющий кабель IQ PIPE внутри трубы даже при контакте с питьевой водой
        • Греющий кабель IQ PIPE специально разработан для защиты от замерзания водопроводных труб (металл, металлопластик, полипропилен, полиэтилен) диаметром до 50мм, работающих в суровых зимних погодных условиях до –40°С
        • Оптимальная мощность 10 Вт/м достаточна для предотвращения замерзания трубопровода (подтверждено теплофизическим расчетом при D до 50 мм)
        • Благодаря реализованной технологии саморегуляции, комплект IQ PIPE может быть подключен к электросети без термостата
        • Принцип саморегуляции превращает кабель IQ PIPE в надежное и безопасное решение
        • При помощи IQ PIPE возможно обогревать фитинги, запорную арматуру, насосы. Витки кабеля могут пересекаться без риска перегрева