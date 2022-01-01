Комплект для обогрева труб - 2 m ClimatIQ Pipe

Преимущества

Внешняя оболочка сделана из полимера под названием фторопласт, что дает возможность устанавливать греющий кабель IQ PIPE внутри трубы даже при контакте с питьевой водой

Греющий кабель IQ PIPE специально разработан для защиты от замерзания водопроводных труб (металл, металлопластик, полипропилен, полиэтилен) диаметром до 50мм, работающих в суровых зимних погодных условиях до –40°С

Оптимальная мощность 10 Вт/м достаточна для предотвращения замерзания трубопровода (подтверждено теплофизическим расчетом при D до 50 мм)

Благодаря реализованной технологии саморегуляции, комплект IQ PIPE может быть подключен к электросети без термостата

Принцип саморегуляции превращает кабель IQ PIPE в надежное и безопасное решение

При помощи IQ PIPE возможно обогревать фитинги, запорную арматуру, насосы. Витки кабеля могут пересекаться без риска перегрева

Система IQ PIPE 2м производится на основе интеллектуального нагревательного кабеля IQ PIPE 10 W, который обладает свойством изменять мощность обогрева в зависимости от температуры окружающей среды, поддерживая постоянную положительную температуру +5С трубопровода. Благодаря технологии саморегулирования, система IQ PIPE обеспечивает надёжную защиту труб от замерзания при существенной экономии электричества.